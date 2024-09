Herkulesi feladatot oldott meg: Gulácsi Péter legyőzhetetlen, mindenkit megbabonáz

Szenzációs győzelmet aratva, kétgólos hátrányból fordítva nyert 3-2-re az RB Leipzig szombaton, a bajnoki címvédő Bayer Leverkusen otthonában. Gulácsi Péter és társai 35 veretlenül megvívott Bundesliga-meccs után győzték le Xabi Alonso "csodacsapatát", amely legutóbb 2023 májusában kapott ki a német topligában, és veretlenül nyerte meg a topliga előző szezonját. A magyar kapus együttese egyik – ha nem "a" – legjobbja volt, de arról kevesebb szó esik, hogy ő is egyre tekintélysebb veretlenségi sorozatot épít.

A csodacsapatverő Lipcse két hőse: hátul Gulácsi Péter állta a sarat, elöl Lois Openda duplázott Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi Péter legutóbbi vesztes Budesliga-mérkőzéséig egészen 2022. szeptember 17-éig kell visszamenni. Igaz, bő két héttel később súlyos térdsérülést szenvedett a Celtic elleni Bajnokok Ligája-meccsen, és a lábadozás, a műtétek, majd a felgyógyulása utáni hosszú mellőzése miatt csak idén február 4-én foglalta vissza a helyét a lipcsei kezdőcsapatban. Azóta viszont egyszer sem találtak legyőzőre a bajnokságban, amikor a magyar válogatott légiós védett (egyetlen vereségüket, a Bayern München otthonában kihagyta kisebb izomsérülés miatt).

Gulácsi Péter 16 Bundesliga-meccs óta veretlen

A keresztszalag-szakadása előtti győztes meccsel együtt Gulácsi immár 16-os veretlenségi sorozatnál tart a Bundesligában: 4 döntetlen mellett 12-szer győzelmet ünnepelhetett. A gólkülönbség ezeken 37-11 a Lipcsének; légiósunk 7 alkalommal gólt sem kapott.

Most kettő is belefért – talán az "állandó" védőtárs, Orbán Willi eltiltása miatt is – a fordulatok mellett drámai pillanatokban is gazdag, gyászszünettel kezdődött csúcsmérkőzésen. Az egy hete rákban elhunyt edzőlegenda, Christoph Daum özvegye és gyermekeik a díszpáholyban foglaltak helyet. A lipcsei Amadou Haidarát pedig Victor Boniface ollózva úgy fejberúgta, hogy a védő eszméletét veszítve terült el a gyepen, és miután magához tért, elővigyázatosságból lecserélték.

Matthias Jollenbeck gehört in die Behindertenwerkstatt wie kann das nur eine gelbe Karte mit sich bringen solche Trickshots habe ich in MW2 gemacht Boniface hat Haidara fast umgebracht und danach beschwert er sich noch ja bra hast ihm nur den Kopf vom Körper getreten alles gut pic.twitter.com/aYtXHJENcw — - (@TheBorussiaLad) August 31, 2024

Az 57-szeres magyar válogatott kapus az Instagramon így üzent a megnyert rangadó után:

Óriási győzelem! Imádom ezt a csapatot. Köszönöm az idegenbeli szurkolást

A legutóbbi – és tán legértékesebb –, leverkuseni diadal után a klub híreivel foglalkozó portálon így értékelték a rangadón nyújtott teljesítményét: