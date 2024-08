Gulácsi Péter szokatlan dologra kényszerül, brutál nehéz feladat vár

A német labdarúgó-élvonal 2. fordulójában máris a legnehezebb feladat vár Gulácsi Péterre. Ráadásul a bajnok Bayer Leverkusen otthonába látogató RB Leipzig magyar kapusának nem csak az ellenfél kiléte miatt fájhat a feje a Bundesliga-rangadó (szombat, 18.30, tv: Aréna4) előtt.

Gulácsi Péter és Orbán Willi 263 meccset játszottak már együtt: a védőre most, a legnehezebb rangadón nem számíthat a lipcsei kapus Fotó: AFP

A címvédő és az előző szezon negyedikje is két győztes tétmeccsel hangolt az egymás elleni mérkőzésre. Xabi Alonso csapata – amely a májusi Európa-liga-döntőig veretlenül, rekordokat döntögetve menetelt – a nyári szünet után előbb 2-2 utáni tizenegyespárbajban múlta felül a Stuttgartot a Szuperkupáért, majd 3-2-es mönchengladbachi győzelemmel kezdte a bajnokságot (régi, jó szokása szerint hajrábeli, a 101. percben lőtt góllal!), a Német Kupában pedig 1-0-ra nyert Jénában.

Gulácsi Péter elveszíti a legbiztosabb támaszát

Az esseni kupatalálkozója (4-1) után a Bundesliga-rajton a Bochumot 1-0-ra vert RB-ben most Gulácsi elől hiányozni fog Orbán Willi. A szintén sokszoros magyar válogatott lipcsei csapatkapitány a nyitányon gólhelyzetet megakadályozó taktikai szabálytalanságot követett el, ezért hét év után először piros lappal kiállították, és két bajnokiról eltiltották.

Ez az erős riválistól függetlenül is érzékeny veszteség Gulácsi Péter számára. A 34 éves kapus és a 31 éves belső védő klubszinten 2015, a magyar válogatottban 2018 óta játszanak együtt, összesen már 263 meccsen szerepeltek együtt.

Orbán kieséséről a csapattárs Kevin Kampl nemrég úgy fogalmazott, hogy brutálisan fog hiányozni a pályáról. Edzőjük, Marco Rose is elismerte, hogy a védő szakmailag és emberileg is fontos tagja a csapatának, de sietve hozzátette: megoldják a pótlását, mint ahogy tették azt a hónapokig húzódó sérülése idején is. Orbán Willi tavaly szeptemberben a válogatottnál dőlt ki, és csak idén januárban tért vissza a csapatba – amely addig bizony bukdácsolt, csak az ő és a térdműtétei után felépült Gulácsi visszatérése után lendült újra bele, és lépett föl a BL-indulást érő negyedik helyre.

Az RB Leipzig az előző szezonban mindkét meccsen 3-2-re kapott ki a Leverkusentől. Tavaly augusztusban csak Orbán játszott a magyar válogatott nagy párosából, januárban, hazai pályán pedig egyikük sem.