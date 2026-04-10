Böde Dani mindig a biztosat választja - Videó

Április 12-én, vasárnap fontos nap elé néznek a magyar emberek, mivel kiderül, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke a következő négy évben. Böde Dani elárulta, hogy kire fogja tenni a voksát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 16:46
böde dániel fidesz orbán viktor választás

Egyre több énekes, színész és sportoló áll ki a választások előtt Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Ebbe a sorba most Böde Dani is csatlakozott, mivel úgy érezte, hogy fontos kiemelni a sport fejlődését az elmúlt 16 évben. A korábbi válogatott labdarúgó is átérzi a mostani választások súlyát, mivel a tét minden eddiginél nagyobb.

Böde Dani nem kertelt, tisztázta, kire szavaz vasárnap (Fotó: Máté Krisztián)

Böde Dani elárulta, miért szavaz a Fideszre

Az elmúlt 16 évben a sport világa látványos változáson ment keresztül. Sokkal jobb körülmények között és jobb feltételekkel sportolhatunk. Én mindig a biztosat választom, így fogok tenni április 12-én is

– mondta a Paks labdarúgócsapatának játékosa a Borsnak.

Böde Dániel nemrég rangos elismerést vehetett át, mivel Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki a 25-szörös magyar válogatott labdarúgót. „Nagyon boldog vagyok, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen díjban fogok részesülni. Hálás vagyok annak is, aki felterjesztett erre a kitüntetésre. Tényleg egy nagy megtiszteltetés” - nyilatkozta a Borsnak, a díjátadón Böde Dani.

Sorsdöntő választás lesz április 12-én

Nemrég újabb hangfelvétel szivárgott ki Magyar Péterről, amiben erősen fogalmaz a botrányhős politikus. „G*ci nagy háború lesz!” - mondta a Tisza-párt elnöke. Ezzel pedig egyértelmű, hogy Magyar Péter is érzi, hogy közel van a háború veszélye, azonban kifelé mást kommunikál.

Április 12-én, vasárnap a magyar  emberek eldönthetik, hogy ki fogja vezetni az országot a következő négy évben. A tét óriási, mivel az ellenzéki oldal háborúpártisága ismét kiderült, ami komoly veszély ránk nézve.

 

