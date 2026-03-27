Marco Rossi szót fogad Arne Slotnak? Három kulcskérdés a magyar válogatott meccsei előtt

Az írek elleni vb-selejtezős dráma után először lép pályára a magyar válogatott. Marco Rossi csapata szombaton (18:00, M4Sport) Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később a görögök érkeznek Budapestre. Bár a keret – néhány meglepetéstől eltekintve – nagyrészt az őszihez hasonló, több kérdés továbbra is nyitott.

Marco Rossi három újoncot hívott be a magyar válogatott keretébe Fotó: Gualter Fatia

Mennyi lehetőséget ad az újoncoknak Marco Rossi?

Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is a bemutatkozás küszöbén áll. Ezek a barátságos mérkőzések ideális alkalmat kínálnak arra, hogy Marco Rossi kockázat nélkül adjon nekik lehetőséget, és közelebbről is felmérje, mire számíthat tőlük a későbbiekben.

Közülük Yaakobishvili tűnik a legesélyesebbnek a debütálásra. Bár Tóth Balázs stabil pont a kapuban, mögötte Dibusz Dénes hiányában nyitottabbá vált a verseny. A Barcelona kötelékébe tartozó fiatal kapust komoly tehetségnek tartják, így nem lenne meglepő, ha már most megkapná az első lehetőségét, főleg, hogy a következő vb-ciklusban alighanem harcban lesz az elsőszámú kapus szerepért.

Csinger Márk helyzete is kecsegtető. A védelemben főleg a sérülések miatt akadnak kérdőjelek, ezért nem kizárt, hogy a 22 éves belső védő az egyik meccsen akár a kezdő lesz. A Győr fiatal belső védője stabil teljesítményt nyújt a bajnokságban, ám kérdés, hogy ez elegendő lesz-e a bemutatkozáshoz.

Szűcs Tamás valószínűleg csupán néhány percnyi játékidőre számíthat, hiszen a középpálya a csapat legerősebb része, itt nagyon nehéz bekerülni.

3 vagy 4 védővel játszik a magyar válogatott?

Marco Rossi korábban a három belső védős rendszert részesítette előnyben, melyben az olyan szélen szereplő játékosok, mint Kerkez vagy Bolla támadóbb szerepez jutottak. Azonban a 61 éves szakember az ősszel visszatért a hagyományos, négyvédős felálláshoz: valamennyi világbajnoki selejtezőn a Nego–Orbán–Szalai–Kerkez négyes alkotta a hátsó alakzatot. Nego kiesésével ez biztosan megváltozik, ráadásul Szalai Attila is csupán utólag került a keretbe, tehát az ő szerepe sem borítékolható, így a védelemben gyakorlatilag bármi előfordulhat.