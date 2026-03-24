Szorult helyzetbe került Marco Rossi, nehéz döntést kell meghoznia

A következő egy hétben minden hazai focirajongó szeme a magyar válogatottra szegeződik. A Szlovénia és Görögország elleni barátságos mérkőzések hangulata ugyan némileg keserédes lehet, hiszen a játékosok és a szurkolók egyaránt abban bíztak, hogy ezekben a napokban inkább a vb-pótselejtezőre készülhet a csapat, de a mérkőzések így is bőven tartogatnak érdekességeket. A keretben több meglepetés is van, ráadásul Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát sérülések nehezítik, ezért kifejezetten izgalmas kérdés, milyen összeállításban küldi pályára csapatát az olasz szakember.

Marco Rossi három újoncot hívott be a magyar válogatottba – Fotó: Gualter Fatia

Rengeteg a kérdés a magyar válogatott védelmében

A hátsó alakzat összeállítása most talán minden korábbinál több bizonytalanságot rejt. Loic Nego sérülése miatt biztosan kihagyja a márciusi találkozókat, és Dárdai Márton szereplése is erősen kérdéses. Marco Rossi ősszel már visszatért a négyvédős rendszerhez, így nagy eséllyel most is ebben gondolkodik.

A védelem tengelyében egyedül Willi Orbán helye tűnik megkérdőjelezhetetlennek. A jobb oldalon Bolla Bendegúz kaphat lehetőséget, aki klubcsapatában jó formát mutat. A bal oldalon papíron Kerkez Milos lenne az első számú választás, ám a Liverpool legutóbbi mérkőzésén sántítva hagyta el a pályát, így könnyen elképzelhető, hogy megosztja a játékperceket az utólag behívott Nagy Zsolttal.

Orbán párjaként eddig Szalai Attila számított alapembernek, de a felkészülési meccsek lehetőséget adnak a kísérletezésre. Éppen ezért reális opció, hogy Csingér Márk, az NB I-ben éllovas Győr meghatározó játékosa is bekerül a kezdőcsapatba.

Okoz-e meglepetést Rossi a középpályán?

Kétségkívül ez a csapat legstabilabb pontja. A háromfős középpályán Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen, még akkor is, ha klubedzője, Arne Slot aligha örülne egy teljes, 180 perces terhelésnek.

A fennmaradó két helyre Tóth Alex és Schäfer András a legesélyesebb. Előbbi számára különösen fontos lenne a játékidő, mivel klubcsapatában kevés lehetőséget kap.

Tóth Alex kilenc mérkőzésből csupán egyszer volt kezdő Bournemouthban – Fotó: Robin Jones – AFC Bournemouth

A remek formában futballozó Vitális Milán alighanem pályára lép majd – ha nem is kezdőként, de csereként biztosan.