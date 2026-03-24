Szorult helyzetbe került Marco Rossi, nehéz döntést kell meghoznia
Három újonc, rengeteg sérülés és számos nyitott kérdés. Mutatjuk, a Metropol szerint milyen összeállításban küldi pályára a magyar válogatottat Marco Rossi.
A következő egy hétben minden hazai focirajongó szeme a magyar válogatottra szegeződik. A Szlovénia és Görögország elleni barátságos mérkőzések hangulata ugyan némileg keserédes lehet, hiszen a játékosok és a szurkolók egyaránt abban bíztak, hogy ezekben a napokban inkább a vb-pótselejtezőre készülhet a csapat, de a mérkőzések így is bőven tartogatnak érdekességeket. A keretben több meglepetés is van, ráadásul Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát sérülések nehezítik, ezért kifejezetten izgalmas kérdés, milyen összeállításban küldi pályára csapatát az olasz szakember.
Rengeteg a kérdés a magyar válogatott védelmében
A hátsó alakzat összeállítása most talán minden korábbinál több bizonytalanságot rejt. Loic Nego sérülése miatt biztosan kihagyja a márciusi találkozókat, és Dárdai Márton szereplése is erősen kérdéses. Marco Rossi ősszel már visszatért a négyvédős rendszerhez, így nagy eséllyel most is ebben gondolkodik.
A védelem tengelyében egyedül Willi Orbán helye tűnik megkérdőjelezhetetlennek. A jobb oldalon Bolla Bendegúz kaphat lehetőséget, aki klubcsapatában jó formát mutat. A bal oldalon papíron Kerkez Milos lenne az első számú választás, ám a Liverpool legutóbbi mérkőzésén sántítva hagyta el a pályát, így könnyen elképzelhető, hogy megosztja a játékperceket az utólag behívott Nagy Zsolttal.
Orbán párjaként eddig Szalai Attila számított alapembernek, de a felkészülési meccsek lehetőséget adnak a kísérletezésre. Éppen ezért reális opció, hogy Csingér Márk, az NB I-ben éllovas Győr meghatározó játékosa is bekerül a kezdőcsapatba.
Okoz-e meglepetést Rossi a középpályán?
Kétségkívül ez a csapat legstabilabb pontja. A háromfős középpályán Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen, még akkor is, ha klubedzője, Arne Slot aligha örülne egy teljes, 180 perces terhelésnek.
A fennmaradó két helyre Tóth Alex és Schäfer András a legesélyesebb. Előbbi számára különösen fontos lenne a játékidő, mivel klubcsapatában kevés lehetőséget kap.
A remek formában futballozó Vitális Milán alighanem pályára lép majd – ha nem is kezdőként, de csereként biztosan.
Varga Barnabás bevethető?
A támadósor összeállítását elsősorban Varga Barnabás állapota határozhatja meg. A csatár az AEK Athén legutóbbi mérkőzésén bokasérülést szenvedett, így kérdéses, mekkora szerepet kaphat.
A széleken kisebb a bizonytalanság. A bal oldalon Sallai Roland helye szinte biztos, míg a túloldalon az ősszel berobbanó Lukács Dániel élvezhette eddig Rossi bizalmát. Amennyiben Varga nem áll rendelkezésre, úgy Bárány Donát léphet elő első számú csatárrá. A debreceni támadó a magyar bajnokságban éppen Lukáccsal vív kiélezett versenyt a gólkirályi címért.
A magyar válogatott várható kezdőcsapata Szlovénia ellen (szombat 18:00, M4 Sport):
Tóth B. – Bolla, Orbán Willi, Csingér Márk, Kerkez – Tóth A., Schäfer, Szoboszlai – Sallai Roland, Lukács Dániel, Varga Barnabás
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre