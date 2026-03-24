Úgy fogadták Szoboszlaiék a válogatott újoncát, amire még ő sem számított

Meglepetés érte az újoncot. Szűcs Tamást olyan mértékű közvetlenség fogadta a magyar labdarúgó-válogatottnál, amire még ő sem számított.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.24. 11:00
Módosítva: 2026.03.24. 13:09
válogatott szűcs tamás Marco Rossi

Az újonc Szűcs Tamás tapasztalata szerint nagyon jó, befogadó közeg a magyar labdarúgó-válogatotté. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának tagjai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy felkészüljenek a szombati Magyarország–Szlovénia mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), majd az azt követő görögök elleni találkozóra. A DVSC fiatal középpályása bár hallotta, hogy milyen összetartó közösség van a nemzeti együttesnél, ekkora közvetlenségre nem számított.

magyar labdarúgó-válogatott: Szűcs Tamás
Az újonc Szűcs Tamás tapasztalata szerint nagyon jó, befogadó közeg a magyar labdarúgó-válogatotté Fotó: Dömötör Csaba

Már azzal boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ott segítek, ahol tudok, de persze nagy álmom lenne a bemutatkozás

– nyilatkozta az edzőtáborban tartott keddi sajtótájékoztatón Szűcs Tamás.

A magyar labdarúgó-válogatott célja

A cseh Sigma Olomouc magyar válogatott játékosa, Baráth Péter elárulta: bár az őszi tétmérkőzések még messze vannak, de egymás között kimondták, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarják nyerni.

Elsőként Lengyelországban szerepeltem külföldön, az ottani bajnokság intenzívebb és taktikailag fegyelmezettebb, mint a magyar. A cseh pontvadászat pedig fizikális és még a lengyelnél is intenzívebb futball jellemzi

– mondta az MTI érdeklődésére Baráth, aki majdnem három év után kapott újra meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu