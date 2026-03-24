Úgy fogadták Szoboszlaiék a válogatott újoncát, amire még ő sem számított
Meglepetés érte az újoncot. Szűcs Tamást olyan mértékű közvetlenség fogadta a magyar labdarúgó-válogatottnál, amire még ő sem számított.
Az újonc Szűcs Tamás tapasztalata szerint nagyon jó, befogadó közeg a magyar labdarúgó-válogatotté. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának tagjai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy felkészüljenek a szombati Magyarország–Szlovénia mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), majd az azt követő görögök elleni találkozóra. A DVSC fiatal középpályása bár hallotta, hogy milyen összetartó közösség van a nemzeti együttesnél, ekkora közvetlenségre nem számított.
Már azzal boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ott segítek, ahol tudok, de persze nagy álmom lenne a bemutatkozás
– nyilatkozta az edzőtáborban tartott keddi sajtótájékoztatón Szűcs Tamás.
A magyar labdarúgó-válogatott célja
A cseh Sigma Olomouc magyar válogatott játékosa, Baráth Péter elárulta: bár az őszi tétmérkőzések még messze vannak, de egymás között kimondták, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarják nyerni.
Elsőként Lengyelországban szerepeltem külföldön, az ottani bajnokság intenzívebb és taktikailag fegyelmezettebb, mint a magyar. A cseh pontvadászat pedig fizikális és még a lengyelnél is intenzívebb futball jellemzi
– mondta az MTI érdeklődésére Baráth, aki majdnem három év után kapott újra meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.
