„Ilyen, amikor a kedvenc játékosod távozik" - Érzelmes búcsút vettek Szoboszlaitól

Nem túlzás kijelenteni, hogy Liverpoolban odáig vannak Szoboszlai Dominikért. A 25 éves középpályás a női szurkolók körében különösen népszerű, ám akad köztük egy fanatikus, aki messze kiemelkedik a tömegből. A több ezer követővel rendelkező angol fiatal, Emilie naponta több videót is közzétesz TikTok-csatornáján, amelyek témája egytől-egyig a magyar játékos. Azonban a lelkes rajongó meg van győződve arról, hogy kedvence hamarosan elhagyja az Anfieldet, ezért egy meghitt, érzelmekkel teli üzenetben búcsúzott tőle.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool hónapok óta tárgyalnak a szerződéshosszabbításról Fotó: Gaspafotos/MB Media

Ilyen érzés, amikor tudod, hogy a kedvenc játékosod hamarosan távozik

– kezdte Emilie a TikTok-videóját, amelyből az is kiderült, hogy szobáját megszámlálhatatlan Szoboszlaihoz köthető relikviák díszítik. Törölköző, mez, sál, poszter, egy figura, is van a gyűjteményben, és nem mellesleg rendszeresen kilátogat a Vörösök meccseire is.

"Lehet, hogy túlreagálom, de már egy ideje érzem" – fogalmazott Szoboszlai esetleges távozásával kapcsolatban Emilie. A magyar válogatott csapatkapitánya a napokban elárulta: egyelőre semmi konkrétum nem történt a szerződéshosszabbítását illetően.

A Liverpoolnál töltött ideje alatt mindent beleadott. Itt volt, amikor Klopp újjáépítette a középpályást, és most hétről hétre ő a csapat egyik kulcsembere. Bármit tett, mindig az volt a napom legjobb része. Sosem értettem igazán, miért választanak az emberek kedvenc játékost, de amint leigazoltuk Domot, azonnal tudtam, hogy ő lesz az. Szavakkal nem tudom kifejezni, mennyire szeretem ezt az embert, és mennyire élveztem minden egyes interakciót vele. Mindig követni foglak, bárhová is vezessen az utad. Különleges voltál számomra akkor is, amikor Magyarországgal legyőztétek Angliát. Tudom, hogy valószínűleg sosem fogod ezt elolvasni, de hihetetlenül büszke vagyok arra, amennyit fejlődtél emberként és játékosként is. Ha ez valóban búcsú, akkor köszönöm, Dominik.

Szoboszlai távozik vagy marad?

Ugyanakkor a lelkes rajongót kissé elragadta a hév, hiszen Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításának átmeneti elakadása önmagában még korántsem jelenti azt, hogy a középpályás távozni készülne a Liverpooltól. A jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig köti a Vörösökhöz, és bár sajtóértesülések szerint a Real Madrid bejelentkezett érte, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a közeljövőben elhagyná az Anfieldet.