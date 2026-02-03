RETRO RÁDIÓ

„Ilyen, amikor a kedvenc játékosod távozik" - Érzelmes búcsút vettek Szoboszlaitól

A magyar klasszis egyik legnagyobb rajongója meg van győződve róla, hogy hamarosan távozik kedvence. Szoboszlai Dominik fanatikus angol szurkolója érzelmes üzenetben búcsúzott a Liverpool középpályásától.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 15:45
Szoboszlai Dominik Liverpool rajongó

Nem túlzás kijelenteni, hogy Liverpoolban odáig vannak Szoboszlai Dominikért. A 25 éves középpályás a női szurkolók körében különösen népszerű, ám akad köztük egy fanatikus, aki messze kiemelkedik a tömegből. A több ezer követővel rendelkező angol fiatal, Emilie naponta több videót is közzétesz TikTok-csatornáján, amelyek témája egytől-egyig a magyar játékos. Azonban a lelkes rajongó meg van győződve arról, hogy kedvence hamarosan elhagyja az Anfieldet, ezért egy meghitt, érzelmekkel teli üzenetben búcsúzott tőle.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool hónapok óta tárgyalnak a szerződéshosszabbításról
Szoboszlai Dominik és a Liverpool hónapok óta tárgyalnak a szerződéshosszabbításról Fotó: Gaspafotos/MB Media

Ilyen érzés, amikor tudod, hogy a kedvenc játékosod hamarosan távozik

 – kezdte Emilie a TikTok-videóját, amelyből az is kiderült, hogy szobáját megszámlálhatatlan Szoboszlaihoz köthető relikviák díszítik. Törölköző, mez, sál, poszter, egy figura, is van a gyűjteményben, és nem mellesleg rendszeresen kilátogat a Vörösök meccseire is.

"Lehet, hogy túlreagálom, de már egy ideje érzem" – fogalmazott Szoboszlai esetleges távozásával kapcsolatban Emilie. A magyar válogatott csapatkapitánya a napokban elárulta: egyelőre semmi konkrétum nem történt a szerződéshosszabbítását illetően.

A Liverpoolnál töltött ideje alatt mindent beleadott. Itt volt, amikor Klopp újjáépítette a középpályást, és most hétről hétre ő a csapat egyik kulcsembere. Bármit tett, mindig az volt a napom legjobb része. Sosem értettem igazán, miért választanak az emberek kedvenc játékost, de amint leigazoltuk Domot, azonnal tudtam, hogy ő lesz az. Szavakkal nem tudom kifejezni, mennyire szeretem ezt az embert, és mennyire élveztem minden egyes interakciót vele. Mindig követni foglak, bárhová is vezessen az utad. Különleges voltál számomra akkor is, amikor Magyarországgal legyőztétek Angliát. Tudom, hogy valószínűleg sosem fogod ezt elolvasni, de hihetetlenül büszke vagyok arra, amennyit fejlődtél emberként és játékosként is. Ha ez valóban búcsú, akkor köszönöm, Dominik.

Szoboszlai távozik vagy marad?

Ugyanakkor a lelkes rajongót kissé elragadta a hév, hiszen Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításának átmeneti elakadása önmagában még korántsem jelenti azt, hogy a középpályás távozni készülne a Liverpooltól. A jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig köti a Vörösökhöz, és bár sajtóértesülések szerint a Real Madrid bejelentkezett érte, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a közeljövőben elhagyná az Anfieldet.

@emszobo { #szoboszlai } oh doms🥹 this might be the biggest overreaction ever and the cheesiest thing ive ever wrote 😂 but i’ve had a gut feeling for a while. his whole time at liverpool he’s put his absolute all into everything he does, from the start of klopps midfield rebuild to being the main man for us week in week out but no matter what he’s done hes always been the best part of my day. i never really understood why people chose a favourite player but as soon as we signed dom i knew straight away he was my favourite. words physically can’t explain how much i love this man and have adored every single interaction ive ever had with him. from watching him on my screen week in week out from him sending me a letter🥹 i really really hope this isn’t a goodbye but if it is i’ll always follow wherever you go (dont come for me guys, i don’t mean change teams🤦🏼‍♀️). i love you so much doms no matter what you decide to do. fangirling over you for the last 2 and a half years has probably been the best choice i’ve ever made. you always been so special to me even when you beat england at home😂 i know you most likely won’t read this but these are all the words ill never be able to say to your face♥️ i’m so so incredibly proud of how much you’ve grown as a person and a player and if this is goodbye, thank you, dominik ♥️ #liverpool #favourite #LFC #favouritefootballer ♬ I Love You, I'm Sorry - Gracie Abrams

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu