"Fejlesztenie kell magát" - Sallai Roland mélyütést kapott Törökországban

Végleg jobbhátvéd lett Sallai Rolandból? Mondhatni, szinte a semmiből robbant a hír, hogy a januári átigazolási időszakban a Liverpool is érdeklődést mutatott a magyar játékos iránt. Meglepő módon nem a nemzeti csapatban megszokott helyére, hanem a védelem jobb oldalára nézték ki maguknak a 28 éves futballistát a Vörösök. Tudniillik Sallai pályafutása során, klubcsapataiban és a nemzeti együttesben egyaránt, jellemzően szélső támadóként szerepelt. A török Galatasaraynál azonban ebben a szezonban kényszerűségből jobbhátvéd posztra szorult, hiszen elöl túl nagy a konkurencia. Az isztambuli klubnál összességében elégedettek Sallai teljesítményével, ugyanakkor a török sajtó szerint még van hova fejlődnie az új szerepkörben.

Sallai Roland és a Galatasaray a Juventussal találkozik a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában / Fotó: BSR Agency

Sallai Roland jobbhátvéd marad?

A Now Spor török televízió egyik elemzőműsorában éppen a Galatasaray keretét vették górcső alá az átigazolási időszak kapcsán, és szóba került a 64-szeres magyar válogatott játékos jövőbeli szerepe is. Az egyik szakértő, Veli Yigit így fogalmazott:

Sallai Roland egyértelműen jobbhátvéd. Ezt Okan Buruknak kellene köszönnie. De ki kell hangsúlyozni, hogy mivel nem erre a posztra képezték ki, tovább kell fejlesztenie magát. Ahhoz, hogy javítsa a pozíciótudását, figyelnie kellene, mit csinálnak a világ legjobb jobbhátvédjei.

- mondta Veli Yigi.

Ez egyértelműen negatív kritikának hangzik, az meg pláne vitatható, hogy Sallainak kellene hálálkodnia a vezetőedzőjének. A futballista ugyanis félretette az egóját, és villámgyorsan alkalmazkodott az új szerepkörhöz. Az adásban ugyanakkor pozitívumok is elhangzottak Marco Rossi egyik kulcsemberével kapcsolatban:

Az elmúlt néhány meccsen bemutatott beadásai figyelemre méltóak. Szerintem edzés után elkezdte gyakorolni ezeket, és azóta sokat fejlődött.

Veli Yiğit



Roland Sallai artık net olarak uzman bir sağ bektir..



Roland Sallai , net olarak bir sağ bektir. Bunun için Okan Buruk'a teşekkür de etmelidir. Lakin, altını çizdiğim bu anlamda kendisini altyapı eğitimi o pozisyon olmadığı için, daha çok geliştirmek adına,…

Mindenesetre érdemes lesz követni, hogy miként alakul Sallai Roland jövője Törökországban: vajon pályafutása végéig jobbhátvéd marad, vagy ez csupán egy átmeneti kitérő a karrierjében?