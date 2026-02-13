Győzelme után kérték meg az olimpiai bajnok kezét

Mesébe illő jelenetnek lehettek szemtanúi a téli ötkarikás játékok nézői: az olimpiai bajnok síelőt győzelme után, a célvonalnál jegyezték el. A sportoló párja letérdelt a hóba, hogy a téli olimpián kérje meg szerelme kezét.

A célvonalnál tették fel a nagy kérdést, az olimpiai bajnok igent mondott (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A havas pályán jegyezték el az olimpiai bajnokot

Mindössze öt nappal azután, hogy aranyérmet nyert a női lesiklásban, a 30 éves Breezy Johnson számára újabb felejthetetlen pillanat következett. Február 12-én a célba érkezése után különleges meglepetéssel készült a párja, Connor Watkins.

Watkins letérdelt a hóba, elővette az eljegyzési gyűrűt, és a szurkolók szeme láttára feltette a nagy kérdést. A meghatott, könnyes szemű Johnson boldogan mondott igent, majd a pár szerelmesen átölelte egymást, miközben a tömeg hangos éljenzéssel ünnepelte őket.

Az olimpiai bajnok később büszkén mutatta meg gyűrűjét, amelyet egy ívelt foglalat és egy különleges kék drágakő díszít. A meghitt pillanatot tovább emelte a romantikus gesztus, a gyűrűhöz kapcsolódóan a Taylor Swift The Alchemy című dalából származó idézet is szerepet kapott.

Watkins az NBC-nek elárulta, már egy éve eltervezte a lánykérést. Mint mondta, nagyon remélte, hogy sikerül bejutnia a célterületre, és pontosan úgy valósíthatja meg a meglepetést, ahogyan elképzelte. Végül minden sikerült, és elmondta, hogy az esemény „még a legvadabb álmaikat is felülmúlta”.

Johnson később bevallotta, lehet, elejtett pár célzást a kedvesének arról, hogy mindig is arról álmodott, hogy egyszer az olimpián jegyzik el. Nos, az álma most valóra vált, méghozzá a lehető legemlékezetesebb módon.

Ebben reménykedtem. De a valóságban sokkal kaotikusabb, mivel minden egyszerre történik, ezért nem olyan, mint ahogy elképzeltem, hanem sokkal jobb!

– vallotta be a menyasszony.

A pár később elmondta, hogy a nap hátralévő részét barátaikkal és családjukkal töltötte, megünnepelve az eljegyzést – írja a People.