Győzelme után kérték meg az olimpiai bajnok kezét
A célvonal után a hóba térdelt le a sportoló kedvese.
Mesébe illő jelenetnek lehettek szemtanúi a téli ötkarikás játékok nézői: az olimpiai bajnok síelőt győzelme után, a célvonalnál jegyezték el. A sportoló párja letérdelt a hóba, hogy a téli olimpián kérje meg szerelme kezét.
A havas pályán jegyezték el az olimpiai bajnokot
Mindössze öt nappal azután, hogy aranyérmet nyert a női lesiklásban, a 30 éves Breezy Johnson számára újabb felejthetetlen pillanat következett. Február 12-én a célba érkezése után különleges meglepetéssel készült a párja, Connor Watkins.
Watkins letérdelt a hóba, elővette az eljegyzési gyűrűt, és a szurkolók szeme láttára feltette a nagy kérdést. A meghatott, könnyes szemű Johnson boldogan mondott igent, majd a pár szerelmesen átölelte egymást, miközben a tömeg hangos éljenzéssel ünnepelte őket.
Az olimpiai bajnok később büszkén mutatta meg gyűrűjét, amelyet egy ívelt foglalat és egy különleges kék drágakő díszít. A meghitt pillanatot tovább emelte a romantikus gesztus, a gyűrűhöz kapcsolódóan a Taylor Swift The Alchemy című dalából származó idézet is szerepet kapott.
Watkins az NBC-nek elárulta, már egy éve eltervezte a lánykérést. Mint mondta, nagyon remélte, hogy sikerül bejutnia a célterületre, és pontosan úgy valósíthatja meg a meglepetést, ahogyan elképzelte. Végül minden sikerült, és elmondta, hogy az esemény „még a legvadabb álmaikat is felülmúlta”.
Johnson később bevallotta, lehet, elejtett pár célzást a kedvesének arról, hogy mindig is arról álmodott, hogy egyszer az olimpián jegyzik el. Nos, az álma most valóra vált, méghozzá a lehető legemlékezetesebb módon.
Ebben reménykedtem. De a valóságban sokkal kaotikusabb, mivel minden egyszerre történik, ezért nem olyan, mint ahogy elképzeltem, hanem sokkal jobb!
– vallotta be a menyasszony.
A pár később elmondta, hogy a nap hátralévő részét barátaikkal és családjukkal töltötte, megünnepelve az eljegyzést – írja a People.
