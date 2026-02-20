RETRO RÁDIÓ

„A végén imádkozni kellett” – Hajdu Attila továbbjutást vár a Fraditól

Egygólos vereséget szenvedett a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc csütörtöki első mérkőzésén Razgradban. A Ludogorec–FTC meccs kapcsán a zöld-fehérek korábbi kapusa, Hajdu Attila úgy vélte, túl sok helyzetet puskázott el a magyar csapat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 19:00
ludogorec európa liga fradi hajdu attila

A Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett a bolgár Ludogorec vendégeként. A nem túl magas színvonalú összecsapás első félidejében a házigazda került előnybe, de három perccel később Yusuf találatával egyenlített az FTC. A második félidőben aztán egy jó egyéni megoldás eredményeként újra vezetett a hazai alakulat, amely végül nagy küzdelemben megtartotta ezt a minimális előnyt. Hajdu Attila 1995-ben részese volt a Fradi nagy Bajnokok Ligája menetelésének, amikor a csapat a 16 tagú főtáblán szerepelt. A Ludogorec–FTC párharc kapcsán úgy véli, a magyar csapat jobb erőkből áll.

Ludogorec-FTC meccsen Abu Fani a labdával
Ludogorec–FTC: egygólos hátrányba került a magyar csapat Fotó: Czeglédi Zsolt

Hiába játszott jobban a Ferencváros, a helyzeteket sorozatban elpuskázta. Sőt, a végén imádkozni kellett, hogy a harmadik hazai gólt les címén vegyék el, mert kétgólos vereség esetén nagyon nehéz lett volna a csütörtöki visszavágó. Így még él a remény, hogy a hazai közönség segítségével sikerül kiharcolni a továbbjutást

 – fogalmazott a Metropolnak Hajdu.

Ludogorec–FTC: javítani kell a helyzetkihasználáson

Az egykori 10-szeres válogatott kapus arról is beszélt, hogy a védelemnek nem szabad bepánikolni, mert a második hazai gólt megelőző szituáció egyértelműen azt mutatta, hogy zavar van a védelemben, és a visszavágóig a helyzetek kihasználásán is dolgozni kell.

Most is azt mondom, minden esély megvan, hogy a Ferencváros itthon kiharcolja továbbjutást 

– fogalmazott Hajdu.

Az Európa-liga párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu