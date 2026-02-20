„A végén imádkozni kellett” – Hajdu Attila továbbjutást vár a Fraditól
Egygólos vereséget szenvedett a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc csütörtöki első mérkőzésén Razgradban. A Ludogorec–FTC meccs kapcsán a zöld-fehérek korábbi kapusa, Hajdu Attila úgy vélte, túl sok helyzetet puskázott el a magyar csapat.
A Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett a bolgár Ludogorec vendégeként. A nem túl magas színvonalú összecsapás első félidejében a házigazda került előnybe, de három perccel később Yusuf találatával egyenlített az FTC. A második félidőben aztán egy jó egyéni megoldás eredményeként újra vezetett a hazai alakulat, amely végül nagy küzdelemben megtartotta ezt a minimális előnyt. Hajdu Attila 1995-ben részese volt a Fradi nagy Bajnokok Ligája menetelésének, amikor a csapat a 16 tagú főtáblán szerepelt. A Ludogorec–FTC párharc kapcsán úgy véli, a magyar csapat jobb erőkből áll.
Hiába játszott jobban a Ferencváros, a helyzeteket sorozatban elpuskázta. Sőt, a végén imádkozni kellett, hogy a harmadik hazai gólt les címén vegyék el, mert kétgólos vereség esetén nagyon nehéz lett volna a csütörtöki visszavágó. Így még él a remény, hogy a hazai közönség segítségével sikerül kiharcolni a továbbjutást
– fogalmazott a Metropolnak Hajdu.
Ludogorec–FTC: javítani kell a helyzetkihasználáson
Az egykori 10-szeres válogatott kapus arról is beszélt, hogy a védelemnek nem szabad bepánikolni, mert a második hazai gólt megelőző szituáció egyértelműen azt mutatta, hogy zavar van a védelemben, és a visszavágóig a helyzetek kihasználásán is dolgozni kell.
Most is azt mondom, minden esély megvan, hogy a Ferencváros itthon kiharcolja továbbjutást
– fogalmazott Hajdu.
Az Európa-liga párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.
