Kyrylo Marsak jégre vitte a háborút a téli olimpián

Lélegzetelállító számmal indult az ukrán műkorcsolyázó a téli olimpián.

Döbbenetes számmal mutatkozott be az ukrán műkorcsolyázó a téli olimpiai játékokon. Kyrylo Marsak, a 21 éves sportoló, akinek az apja a fronton van, Andrea Bocelli dalában talált magára, amelyben a család újra egyesül. A hazájában dúló, idestova négyéves háború megpróbáltatásait a művészetébe csatornázta, amivel lehengerelte a közönséget.

Kyrylo Marsak döbbenetes számmal mutatta be a háború megpróbáltatásait
Kyrylo Marsak 21 évesen mutatta be a háború borzalmait (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)

„Hihetetlen volt” – a háború táncát járta a téli olimpián Kyrylo Marsak

Ukrajna egyetlen férfi egyéni rajtolója a téli olimpia műkorcsolya számában egy 21 éves fiatalember volt, aki káprázatos mozdulataival fejezte ki a háborút, amely már négy éve komoly terhet helyez családjára. Édesapja jelenleg is a fronton van, családjában maradandó sebeket okoz a háború. 

A 21 éves műkorcsolyázó a száma végén felugrott és egy szív jelet küldött a tömegben lobogó ukrán zászlók irányába. A közönség és a zsűri tetszését is elnyerte, kiemelkedően magas pontszámot kapott.

Hihetetlen volt. Benne voltam a pillanatban, minden részét éreztem. Olyan boldog voltam, hogy megcsináltam. Boldog voltam, hogy képes voltam ezeket az elemeket és a teljes szekvenciát előadni

– mondta a 21 éves műkorcsolyázó a Reutersnek. 

A fiú a számához az olasz tenorista, Andrea Bocelli valamint fia, Matteo Bocelli Fall on Me című duettjét használta. Ezzel édesapjával való kapcsolatára reflektált, mert a dalt éppen a fronton szolgáló édesapja küldte neki – írja a Bors.

A dal az apa és a fiú kapcsolatáról szól és az én kötődésemet írja le a saját apámmal. Habár távol vagyunk egymástól, mégis együtt vagyunk. Kapcsolódunk és szeretjük egymást

– magyarázta a sportoló. Kiemelte azt is, hogy maximálisan elégedett a pontszámával és hogy végig érezte a közönség támogatását.

 

