Nagy bejelentést tett a Liverpool magyarja; ő pótolhatja Varga Barnabást a Fradiban
Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sportcikkei a héten. Varga Barnabásék riválisához igazolt Kerkez Marko; horvát gólzsákért verseng a Fradi és az Újpest; Szoboszlai Dominik majdnem elsírta magát a sportgála alatt.
Ha nem is közvetlenül róla szóló hírekkel, mégis Varga Barnabás vitte a prímet olvasóinknál a mögöttünk hagyott héten. Kerkez Milos bátyja a magyar csatár új klubjának riválisához szerződött; az Újpesten is kiszemelt horvát Franko Kovacevic pedig őt pótolhatja akár a Fradiban is.
Az alábbiakban ízelítőt adunk azokból a sportcikkeinkből, amelyekre a legtöbben voltak kíváncsiak január 12. és 18. között.
Kerkez Milos bejelentette a bátyja új klubját
Kerkez Marko ahhoz az Ariszhoz írt alá, amely ellen Varga Barnabás nemrég először lépett pályára az AEK Athén színeiben. Három nappal később a szaloniki klub bejelentette Kerkez Milos testvérének szerződtetését, amelyet a közösségi oldalán a Liverpool magyar válogatott balhátvédje is megosztott.
Kerkez Marko egy éve egyszer már aláírt az Ariszhoz, akkor kölcsönben érkezett a belgrádi Partizántól. Azonban egy sérülés miatt mindössze egyetlen meccsen játszott a görögöknél, mielőtt lejárt a féléves kölcsönszerződése és visszatért Szerbiába. A 25 éves focista egy hat hónapos hollandiai kitérő után tért vissza most Szalonikibe, ingyen, és másfél éves szerződést írt alá.
Agresszív gólvágó pótolhatja a Varga Barnabást
Két patinás magyar futballklub fut versenyt a horvát csatárért: a szlovén Celjében játszó Franko Kovaceviccsel az FTC és az Újpest is nagyon jól járna. Az FTC korábbi remek labdarúgója, a Szabadkán élő játékosmegfigyelő Zoran Kuntics igencsak magasra taksálja a 26 éves támadót.
"Munkakörömből fakadóan többször láttam Kovacevicet futballozni a Celjében. A szlovén együttes lendületben van, bajnoki címet szerezhet, Kovacevic gólkirály is lehet. Kiemelkedően agresszív támadó, nehéz kikapcsolni. (...) Tudását azonos értékűnek tartom Vargáéval" – nyilatkozta Kuntics a Metropolnak.
Szoboszlai Dominik majdnem elsírta magát
Különös estéje volt hétfőn Szoboszlai Dominiknak, pedig igazoltan távol maradt a budapesti Nemzeti Sport Gálától. Helyette felemelő és kínos pillanatokat is átélt a Liverpool-Barnsley (4-1) FA-kupameccsen.
Lőtt egy bődületesen nagy bombagólt, de a vendég találatban is főszerepet vállalt: a saját tizenhatosán belül adta el a labdát, majd kis híján elsírta magát szégyenében.
Szoboszlai a meccs miatt sem jöhetett haza a sportgálára, ahol esélye volt arra, hogy harmadszor is ő legyen az év sportolója Magyarországon. A díjat azonban végül Kós Hubert úszó nyerte el.
