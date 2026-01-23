Pécsi Ármin beszólt a Fradi magyar válogatott sztárjának
Gruber Zsombor csípkelődve kérdezett gyerekkori barátjától, de a Liverpool magyar kapusa sem hagyta annyiban a dolgot. Pécsi Ármin a Spíler TV-nek adott interjút.
Pécsi Ármin a Liverpoolban töltött karácsonyi ünnepekről, az angol sztárklubnál eddig eltöltött időszakáról, Szoboszlai Dominik segítőkészségéről s motiváló szurkálódásáról is beszélt a Spíler TV-nek adott exkluzív interjújában. A tavaly nyáron a Vörösökhöz igazoló 20 éves magyar futballkapus ugyanakkor csípős üzenetváltásba is bonyolódott Gruber Zsomborral.
Pécsi és a jelenleg a Fradit erősítő Gruber a győri utánpótláséveik, azaz gyerekkoruk óta ápolnak szoros barátságot. Ősszel legfeljebb Telkiben futhattak össze, de a december 27-i Liverpool-Wolverhampton (2-1) Premier League-meccset övező napokban többen meglátogatták Pécsi Ármint.
Pécsi Ármin fölvette a kesztyűt
Most a Spíler TV interjújában Gruber zrikálódva üzent a liverpooli magyar kapustehetségnek, mondván:
"Az utánpótlás-válogatottakban és a Puskás Akadémián is csapattársak voltunk, és mindenhol sikerült neked gólt rúgnom kétérintőből. Nekem már volt lehetőségem megtapasztalni a felnőtt válogatottban is ezt a játékot. Mikor várható, hogy ott is a kapuba fogsz állni? Mert hiányzik még a bakancslistámról, hogy ott is gólt rúgjak neked. Szóval remélem, hogy minél hamarabb találkozunk ott is" – kérdezte föl Pécsit a barátja, aki már 2024 novemberében bemutatkozhatott Marco Rossi csapatában, sőt eddigi három meccsén már fontos góllal is segítette a magyar A-válogatottat, míg a kapus a Poolhoz hasonlóan egyelőre nálunk is "csak" az U21-s csapatig jutott.
Pécsi Ármin persze felvette a kesztyűt és visszaszólt a Fradi-csatárnak:
Edzésen akárhány gólt lehet kapni, de amíg meccsen nem talál be ellened a legjobb barátod, addig azt gondolom, hogy nincsen gond.
Az a célom, hogy odakerüljek a felnőttválogatottba, nagyon jó lenne, ha ott is együtt lehetnénk, de hogy kicsit visszapiszkálódjak:
mérkőzésen még nem sikerült neki, úgyhogy: ez pedig neki mikor fog összejönni?
– üzent vissza Grubernek a Liverpool magyar kapusa.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre