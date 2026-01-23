RETRO RÁDIÓ

Pécsi Ármin beszólt a Fradi magyar válogatott sztárjának

Gruber Zsombor csípkelődve kérdezett gyerekkori barátjától, de a Liverpool magyar kapusa sem hagyta annyiban a dolgot. Pécsi Ármin a Spíler TV-nek adott interjút.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.23. 21:55
pécsi ármin válogatott fradi gruber zsombor liverpool

Pécsi Ármin a Liverpoolban töltött karácsonyi ünnepekről, az angol sztárklubnál eddig eltöltött időszakáról, Szoboszlai Dominik segítőkészségéről s motiváló szurkálódásáról is beszélt a Spíler TV-nek adott exkluzív interjújában. A tavaly nyáron a Vörösökhöz igazoló 20 éves magyar futballkapus ugyanakkor csípős üzenetváltásba is bonyolódott Gruber Zsomborral.

Pécsi Ármin fölvette a kesztyűt és visszavágott Gruber Zsombornak
Pécsi Ármin nem hagyta annyiban, visszavágott Gruber Zsombornak         Fotó: Alex Livesey - UEFA

Pécsi és a jelenleg a Fradit erősítő Gruber a győri utánpótláséveik, azaz gyerekkoruk óta ápolnak szoros barátságot. Ősszel legfeljebb Telkiben futhattak össze, de a december 27-i Liverpool-Wolverhampton (2-1) Premier League-meccset övező napokban többen meglátogatták Pécsi Ármint. 

Pécsi Ármin fölvette a kesztyűt

Most a Spíler TV interjújában Gruber zrikálódva üzent a liverpooli magyar kapustehetségnek, mondván:

"Az utánpótlás-válogatottakban és a Puskás Akadémián is csapattársak voltunk, és mindenhol sikerült neked gólt rúgnom kétérintőből. Nekem már volt lehetőségem megtapasztalni a felnőtt válogatottban is ezt a játékot. Mikor várható, hogy ott is a kapuba fogsz állni? Mert hiányzik még a bakancslistámról, hogy ott is gólt rúgjak neked. Szóval remélem, hogy minél hamarabb találkozunk ott is" – kérdezte föl Pécsit a barátja, aki már 2024 novemberében bemutatkozhatott Marco Rossi csapatában, sőt eddigi három meccsén már fontos góllal is segítette a magyar A-válogatottat, míg a kapus a Poolhoz hasonlóan egyelőre nálunk is "csak" az U21-s csapatig jutott.

Pécsi Ármin persze felvette a kesztyűt és visszaszólt a Fradi-csatárnak:

Edzésen akárhány gólt lehet kapni, de amíg meccsen nem talál be ellened a legjobb barátod, addig azt gondolom, hogy nincsen gond. 

Az a célom, hogy odakerüljek a felnőttválogatottba, nagyon jó lenne, ha ott is együtt lehetnénk, de hogy kicsit visszapiszkálódjak:

mérkőzésen még nem sikerült neki, úgyhogy: ez pedig neki mikor fog összejönni?

– üzent vissza Grubernek a Liverpool magyar kapusa.

 

