"Két végén égetik a gyertyát" - Egervári Sándor mindent elmondott a Fradiról

Már az év elején belecsapott a közepébe a Ferencváros. Robbie Keane együttese az Európa-ligában maradt veretlen a Panathinaikosz ellen (1-1), de nem sokat pihenhetnek a zöld-fehérek játékosai. Vasárnap az NB I folytatásában a tabellán "csak" második Fradi az őszi bajnok Győrt fogadja (18.15, M4 Sport). Rögtön kiderül, mit játszik egymással a két aranyesélyes.

A Fradi sorozatban nyolcadszor lehet idén bajnok Fotó: Micheller Szilvia / Mediaworks

A Ferencváros 2019 óta uralja az NB I-et, a Metropolnak nyilatkozó korábbi szövetségi kapitány, Egervári Sándor a lehetséges trónfosztásról is beszélt. Szerinte történhet bármi vasárnap, az aranyérem sorsa még nem dől el.

"Érdekes lesz a tavaszi idény, ráadásul azonnal, az első fordulóban a Fradi fogadja a listavezetőt. A győriek lehet, kihasználják majd a Ferencváros „fáradtságát”, hiszen a vendéglátók egy kupameccsel a lábukban várják majd őket. Nehéz megjósolni mit hoz a rangadó, talán a Ferencváros az esélyesebb otthon"

- mondta Egervári, aki szerint a riválisoknak az ad esélyt, hogy a Ferencváros több fronton is menetel.

A Fradi egyszerre két végén égeti a gyertyát. Az elmúlt hónapok azt bizonyították vagy inkább erősítették meg bennem, hogy az FTC játékosainak, lehet a klubnak is a nemzetközi szereplés a fontosabb. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem akarnak bajnokok lenni. Sőt…

Eladta sztárjait a Fradi

Az átigazolások, illetve az üzletek, a játékos eladások sem lepték meg igazán az ex-kapitányt. Meggyőződése, hogy jól döntött a Ferencváros, pedig két meghatározó futballistáját veszítette el.

"Varga Barna és Tóth Alex piacképes labdarúgók. Bizonyítottak a pályán, a bajnokságban, a válogatottban egyaránt. Lehet, Varga góljai hiányozni fognak, de szerintem elég hosszú a ferencvárosi kispad, ráadásul már „beszereztek” egy veszélyes támadót is, különösebb bajuk nem történhet. Van elég játékosuk, talán két csapatra való is. Ezért is mondom, hogy – pedig szeretem a Győrt és a Paksot is – a Fradi ismét behúzza a bajnoki aranyat."

- mondta Egervári a Fradi-Győr meccs előtt.