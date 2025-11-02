Dibuszt emlegették a vereség után; tovább bűnhődik a Fradi lökdösődő kapusa
Dibusz Dénest emlegette a Fradi bajnoka, a lökdösődő Gróf Dávid a kupában sem védhet, egyszer már megtörtént a Süllős-család tragédiája. Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sport cikkei a héten.
Kivételt jelentett a Ferencváros csapatkapitánya és támadója a ZTE ellen. A Fradi egykori focistája, Sowunmi Thomas a találkozó után arról beszélt, hogy a zalaiak elleni 2-1-es vereség alkalmával a csapat 99 százalékából hiányolta a küzdeni akarást. A Ferencváros korábbi bajnok csatára, az egykori válogatott Sowunmi Thomas csak két embert tudott kiemelni a csapatból, akivel elégedett volt: a kapus Dibusz Dénest és a csatár Varga Barnabást.
Gróf Dávid a kispadon maradt
A kupában sem térhetett vissza a Fradi kapusa, Gróf Dávid. A játékos másfél hete, az Újpest elleni bajnoki (1-1) hosszabbításában lökte fel az egyik labdaszedő gyereket, amiért azonnal kiállította a bíró. Mivel a zöld-fehéreknek több cserelehetőségük nem volt, a mezőnyből Varga Barnabásnak kellett beállnia védeni. Gróf Dávid később elnézést kért, a szövetség pedig négy bajnokitól eltiltotta. A büntetés az NB I-re szólt, a Ferencváros azonban a Magyar Kupában sem adott lehetőséget Grófnak. A Békéscsaba ellen csak a kispadra ülhetett, helyette a 19 éves Radnóti Dániel kapott lehetőséget.
Másodszor történt szerencsétlenség Kenyában
Nyolc magyar hunyt el Kenyában repülőbalesetben. Kiderült, nem ez volt az első alkalom, hogy a Mombasa Air Safari nevű légitársaság gépe több életet követelő tragédiát szenvedett el. A kenyai repülőgép-balesetben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztették életüket, de tizenhárom éve egyszer már történt hasonló.
