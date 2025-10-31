„Utólag elnézést kért” – Süllős Gyulára emlékezett a korábbi kapitány

Több alkalommal járt külföldön válogatottunkkal csapatvezetőként. Egy tamperei nemzetközi viadal különösen megmaradt emlékezetemben. Kiugróan jól szerepeltünk a társaimmal, és ő zsebből fizetett nekünk prémiumot. A hazai versenyeken többször beszélgettem vele, ilyenkor egyre több és több szakmai észrevételével lepett meg. Jártam a munkahelyén, ahol remek ellátásban részesültem. Ott volt az akkoriban szponzorként ismert, immár néhai idősb Süllős Gyula, illetve a mostani balesetben meghalt édesanyja is