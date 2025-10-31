„Utólag elnézést kért” – Süllős Gyulára emlékezett a korábbi kapitány
Mérhetetlenül fájlalja Süllős Gyula halálát a sikeredző, Szántó Imre és a kétezres évek egyik legeredményesebb magyar ökölvívója, Káté Gyula.
A pályafutása során junior vb-t, két felnőtt vb-bronzérmet, továbbá az Európa-bajnokságokon két-két második és harmadik helyezést szerzett Káté Gyula szomorúan említette, hogy Süllős Gyula, a kenyai repülőgép-tragédiában életét vesztett Vasas-szakosztályi elnök ugyanúgy 43 éves volt, mint most ő maga.
Több alkalommal járt külföldön válogatottunkkal csapatvezetőként. Egy tamperei nemzetközi viadal különösen megmaradt emlékezetemben. Kiugróan jól szerepeltünk a társaimmal, és ő zsebből fizetett nekünk prémiumot. A hazai versenyeken többször beszélgettem vele, ilyenkor egyre több és több szakmai észrevételével lepett meg. Jártam a munkahelyén, ahol remek ellátásban részesültem. Ott volt az akkoriban szponzorként ismert, immár néhai idősb Süllős Gyula, illetve a mostani balesetben meghalt édesanyja is
– mondta a Metropolnak Káté Gyula.
A magyar szövetség jelenlegi elnöke, Kovács Kokó sikeres mestere, Szántó Imre tőlünk értesült ifjabb Süllős haláláról.
Mindkét Süllős rendes, adakozó ember volt. Amikor világversenyeken szerepeltünk, az ifjabbik gyakran elkísért bennünket, és élveztem a társaságát
– jegyezte meg Öcsi bácsi.
Az elhunyt ifjabb Süllős annak idején Bertók Róbertnek ajánlotta fel a Vasas vezetőedzői posztját.
Bokszbéli ismeretségünk nem indult éppen zökkenőmentesen, tudniillik egy szakmai természetű kérdésben ő másként látta a dolgot, mint én. Később rájött, hogy az én véleményem a helyes, ezért utólag elnézést kért. Felajánlotta a Vasas vezetőedzői tisztét, de mivel éppen akkor a magyar válogatott kapitányának kértek fel, inkább az utóbbi ajánlatra mondtam igent
– árulta el Bertók.
