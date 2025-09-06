"Gyalázat" - Kiakadtak a magyar szurkolók az MLSZ kampányfilmje miatt

A Carpathian Brigade is megszólalt az MLSZ kampányfilmjéről.
A Bors írja, hogy a Fradi vezérszurkolója, Hamberger Ádám mellett a magyar válogatott szurkolói csoportjának, a Carpathian Brigade-nak is megvan a véleménye az MLSZ kampányfilmjéről.
Miközben számos társunk szabadságát, félretett pénzét nem kímélve már Dublinban tartózkodik vagy éppenséggel úton van az ír főváros felé, hogy büszkén képviselje a nemzeti színeinket, valamint az Európa-szerte irigyelt páratlan szurkolói egységünket, mindaddig itthon olyan megszégyenítő és hazugságra alapozott „kampányfilmek” látnak napvilágot, melyre egyszerűen nincs konkrétabb kifejezés, minthogy: gyalázat
- olvasható a szurkolói csoport által kiadott közleményben.
A Carpahian Brigade hozzátette, nincs sem idejük, sem affinitásuk elemezni az elvileg róluk, szurkolókról szóló mozzanatokat.
Csupán arra volnánk kíváncsiak, hogy mégis mit várnak mindettől a készítők és leginkább a megrendelők? A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság. Csoportunk nevében ezúton kikérjük magunknak a méltatlan, lealacsonyító képsorokat és egyúttal tennénk egy egyszerű javaslatot az illetékeseknek: A rém kellemetlen, megosztási kísérletek szándékával készülő „kampányfilmek”, a szurkolók vegzálása, az értelmetlen szektorbezárások és a kontraproduktív büntetések helyett végre foglalkozzanak azzal, amivel igazán kellene: A magyar futball minél magasabb szintre való eljutásának teljes körű, szakmai támogatásával! Holnap találkozunk Dublinban, kedden pedig a Puskásban! A vélemény, a kritika pedig a lelátókon is szabad. Érdemes volna meghallani
- áll a közleményben.
