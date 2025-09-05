RETRO RÁDIÓ

"Újra a szurkoló a legnagyobb ellenség" - nem kertel a Fradi vezérszurkolója

A Fradi vezérszurkolója szerint az MLSZ lejáratja a futballszurkolókat. Hamberger Ádám a szövetség új kampányvideójára reagált.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 18:18
MLSZ Hamberger Ádám Ferencváros

Hamberger Ádám, a Ferencváros vezérszurkolója nem rejtette véka alá markáns véleményét a Magyar Labdarúgó Szövetség új kampányáról.

vezérszurkoló
Az MLSZ visszás kampányvideójáról mondta el véleményét a Fradi vezérszurkolója Fotó: Szigetváry Zsolt

Hamberger az az MLSZ „Szurkolj, ne gyűlölj!” című, a magyar futballszurkolókat lejárató videójára reagált a közösségi oldalán. 

Megosztásában kiemel, hogy ő már 15 esztendeje vezeti a ferencvárosi tábort, ami tetemes idő, és semmi más törekvése nem volt ezen időszak alatt - társaival egyetemben -, mint hogy lemossák a negatív sztereotípiákat a magyar szurkolói társadalomról. A fejlődés valóban töretlen, ám az MLSZ  ismét a drukkerekben látja a legnagyobb ellenséget.      

"A szurkoló a legnagyobb ellenség"

"Ebben az évben az MLSZ újra elővette a „jokerkártyát” a szurkolók ellen, és elkezdett ránk mutogatni: bünteti a klubokat, bezárja a szektorokat, üldözi a szurkolókat pirotechnikáért, lelátói rigmusokért. Újra a szurkoló a legnagyobb ellenség a szövetség szemében. Ez nem újdonság.

Viszont ezt a borzalmasan dehonesztáló videót, amit a magyar szurkolói társadalomról készítettek, egész egyszerűen – a társaim nevében is – KIKÉREM MAGAMNAK! Az MLSZ beszél kirekesztésről, negatív megkülönböztetésről? Pont most teszi ezt a magyar szurkolói társadalommal. 

Elképesztően kontraproduktív videó, óriási zsákutca, ahova a magyar labdarúgó „szövetség” halad…"

– írta hosszabb posztjában Hamberger Ádám, a Fradi vezérszurkolója.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu