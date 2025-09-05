"Újra a szurkoló a legnagyobb ellenség" - nem kertel a Fradi vezérszurkolója

A Fradi vezérszurkolója szerint az MLSZ lejáratja a futballszurkolókat. Hamberger Ádám a szövetség új kampányvideójára reagált.
Hamberger Ádám, a Ferencváros vezérszurkolója nem rejtette véka alá markáns véleményét a Magyar Labdarúgó Szövetség új kampányáról.
Hamberger az az MLSZ „Szurkolj, ne gyűlölj!” című, a magyar futballszurkolókat lejárató videójára reagált a közösségi oldalán.
Megosztásában kiemel, hogy ő már 15 esztendeje vezeti a ferencvárosi tábort, ami tetemes idő, és semmi más törekvése nem volt ezen időszak alatt - társaival egyetemben -, mint hogy lemossák a negatív sztereotípiákat a magyar szurkolói társadalomról. A fejlődés valóban töretlen, ám az MLSZ ismét a drukkerekben látja a legnagyobb ellenséget.
"Ebben az évben az MLSZ újra elővette a „jokerkártyát” a szurkolók ellen, és elkezdett ránk mutogatni: bünteti a klubokat, bezárja a szektorokat, üldözi a szurkolókat pirotechnikáért, lelátói rigmusokért. Újra a szurkoló a legnagyobb ellenség a szövetség szemében. Ez nem újdonság.
Viszont ezt a borzalmasan dehonesztáló videót, amit a magyar szurkolói társadalomról készítettek, egész egyszerűen – a társaim nevében is – KIKÉREM MAGAMNAK! Az MLSZ beszél kirekesztésről, negatív megkülönböztetésről? Pont most teszi ezt a magyar szurkolói társadalommal.
Elképesztően kontraproduktív videó, óriási zsákutca, ahova a magyar labdarúgó „szövetség” halad…"
– írta hosszabb posztjában Hamberger Ádám, a Fradi vezérszurkolója.
