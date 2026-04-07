Megrázó beszámolók a háború borzalmairól: pszichológusként, nőként, édesanyaként kell viselkednünk

A folyamatos harci készenlét megbomlasztja a családokat. Ilyenkor is a család lelkét jelentik azok a nők, akik a bizonytalanság közepette is gondoskodnak szeretteikről. Íme a háború három olyan édesanya szemével, aki továbbra is igyekszik egyben tartani a családot - írja a Ripost.

"Egyik napot a másik után" – Ilyen a háború egy édesanya szemével

Egy háború kitörésekor sok szerepet vehetünk magunkra; katona, védelmező, esetleg menekült vagy bujkáló. Egy édesanya azonban nem szűnik meg édesanya lenni. Ráadásul nem minden édesanya ugyanabban az életszakaszban járt, amikor a háború elkezdődött.

Sokféle szerepben látom magam. Édesanya vagyok, orvos vagyok, édesanyám lánya vagyok, idősebb testvér vagyok. Nem szeretek magamra figyelni, de felelősségteljes ember vagyok. Gyakran érzem, hogy nem tudok teljesen megnyugodni. Sok nőhöz hasonlóan én is szeretnék magamra figyelni, de a felelősség mindig ott van. A háborúban ez még inkább felerősödött. Néha pszichológusként is kell viselkednem.

– nyilatkozta Tetjana Suljaka a Good Men Poject lapnak. Suljaka orvosként a sebesült katonákat is igyekszik segíteni, sőt, még a fonást és a kerti munkát is maga végzi. Nap mint nap találkozik olyan katonákkal, akiket teljesen megbomlasztott a háború.

Más élethelyzetben van a 78 éves Ljubov Polisuk, aki már nyugdíjasként lépett a háborúba. Férje, aki a seregben szolgált, 44 évesen hunyt el, ezután minden felelősség a vállára nehezedett. Többféle munkát vállalt, gyerekeinek is mindent igyekezett biztosítani, hogy elindulhassanak az életben. Most hímzéssel próbálja megvetni a lábát.

Apám jelen volt a második világháborúban. Születésemkor már kapitány volt, később pedig egy kórházat vezetett. Bár szinte mindig szolgálatban volt, tudtuk, hogy van apánk. Anyám foglalkozott a mindennapi dolgokkal - étel, ruhák, háztartás - de fontos volt nekünk az apám.

– magyarázza Polisuk.

A nők gyakran megszenvedik azt, hogy a férfiakat már kiskoruk óta érzelemmentességre és "keménységre" nevelik, a hagyomány szerint ők a család eltartói. Ez a mai világban és a háborúval alapjaiban megváltozott. Mindhárom nő fontosnak tartja, hogy a katonák érzelmileg is ki tudják fejezni magukat.