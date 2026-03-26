Hatalmas tömeg támogatta Orbán Viktort Törökszentmiklóson, megtelt a tér - Galéria

Orbán Viktort országjárásának törökszentmiklósi állomásán ismét hatalmas tömeg fogadta. Először Takáts Tamás varázsolt fergeteges hangulatot, majd felszólalásokat hallhattunk a jövő védelmének érdekében. Az este végén a miniszterelnök is beszédet mondott, melyben felszólította Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit, mert itt nem lesz ukránbarát kormány!

Óriási tömeg fogadta Orbán Viktort az országjáráson / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Törökszentmiklóson is zúgott a „Viktor, Viktor!” és a „Hajrá, Fidesz!”

Orbán Viktor március 27-én Veszprémben és Győrben, 28-án Pécelen, 29-én pedig Békéscsabán is felszólal. Ha a törökszentmiklósi eseményt felidéznéd, nézd meg galériánkat!