Országjárás: Brutálisan sokan vannak Törökszentmiklóson, a jövő védelméért gyűltek össze

Törökszentmiklóson folytatódik Orbán Viktor országjárása. A téren már jóval a rendezvény kezdete előtt gyülekezni kezdtek a résztvevők, így a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő felszólalására. Előtte még F. Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje örömének adott hangot, hogy rengeteg jóérzésű magyar ember gyűlt össze Törökszentmiklóson.

Rengetegen vannak / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mint mondta, a magyar szabadság értékes, mert a nagyhatalmak mind a magyar szabadságot és függetlenséget akarták elvenni.

Most is így van, de nem fogjuk hagyni

– tette hozzá.

Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Kitért rá, hogy a nagyhatalmak sosem változtak, ahogy a kiegyezés során Bécs, most Brüsszel is azt kéri, hogy mondjunk le a katonaságról, a külügyekről, és a pénzügyeinkről. Meg kell védeni a függetlenségünket, gyermekeink és unokáink jövőjét – húzta alá.

Ha jönnek a tiszások, akkor mutassuk meg, hogy hányan vagyunk – mondta.