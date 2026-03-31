Dömötör Csaba: a Tisza Párt energiatervét Ursula von der Leyenék álmodták meg
A Tisza energiaterve havi több tízezer forintos többletterhet jelentene a háztartásoknak.
Dömötör Csaba, az Európai Parlament (EP) fideszes képviselője keddi, budapesti sajtótájékoztatóján közölte: havi több tízezer forintos többletterhet jelentene a háztartásoknak a Tisza energiaterve. Kijelentette: a Tisza Párt energiatervét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és szövetségesei álmodták meg, és olyan tiszás politikusok vállalták magukra, akik óriási globális energiacégektől érkeztek. Olyan cégektől, amelyek a családok és a vállalkozások kárára degeszre keresték magukat a szankciókon és a háborús években.
Lebuktak, tagadnak, a választásig nem akarnak róla beszélni, hogy a választások után mindent lehessen. Ezt tudjuk április 12-én megakadályozni
− tette hozzá Dömötör Csaba.
A kormánypárti politikus elmondta: hiába tagadja Magyar Péter, a Tisza elnöke a párt energiatervét, mert pontosan annak megfelelően szavaztak az Európai Parlamentben és pontosan ennek mentén foglaltak állást nyilatkozataikban.
A kiszivárgott tervben szerepel, hogy megszüntetnék az energiaár-támogatást, azaz a rezsicsökkentést − hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. Úgy folytatta, Kapitány István, a Tisza szakértője pár nappal ezelőtt az elmúlt évek brüsszeli ajánlásainak megfelelően túlzott állami beavatkozásról beszélt, továbbá a Tisza képviselői az Európai Parlamentben több alkalommal is megszavazták a rezsicsökkentés eltörlését.
Például egy a Tisza által is megszavazott európai parlamenti állásfoglalás azt tartalmazza: az EP felhívja az Európai Bizottságot, hogy „terjessze elő a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának további csökkentésére és fokozatos megszüntetésére vonatkozó ütemtervét” – idézte fel.
Közölte, Magyar Péter is szavazott meg olyan határozatot, amely felszólít az energiaár-támogatások mihamarabbi fokozatos megszüntetésére, és Gerzsenyi Gabriella, Magyar Péter képviselőtársa az EP-ben is úgy nyilatkozott, hogy az energiaár-támogatás hasztalan.
A Tisza képviselői hat alkalommal szavaztak arra az Európai Parlamentben, hogy meg kell tiltani a keleti energiaimportot. A tiltás a RepowerEU program része, emellett áll ki a kiszivárgott program vonatkozó része is – fűzte hozzá Dömötör Csaba, aki szerint a tiszások azt is hiába tagadják, hogy kormányra kerülve belenyúlnának a nemzeti olajvállalat, a Mol tulajdonosi viszonyaiba. Ezt ugyanis Tarr Zoltán delegációvezető erősítette meg a Politico hírportálnak.
Dömötör Csaba úgy vélekedett: mindebből az következik, hogy sem a bizottságot, sem a néppárti nagykoalíciót, sem Magyar Pétert és társait nem érdekli az, hogy mennyivel többet kellene fizetniük a magyar családoknak, ha ez a program megvalósulna.
Felhívta a figyelmet arra: a következő tankolásnál mindenki ellenőrizheti a számlán, hogy mennyivel kellene többet fizetnie, ha nem lenne védett árazás. A rezsiszámlák összesítései alapján mindenki kiszámolhatja azt is, hogy a saját háztartása esetében mennyivel lenne magasabb a gáz vagy az áram ára, ha nem lenne ártámogatás.
Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: az is tétje az országgyűlési választásnak, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, ami megálljt parancsol az illegális migrációnak. A jelenlegi magyar kormány pedig 2015 óta azt az álláspontot képviseli, hogy meg kell védeni a migrációs hullámoktól az uniós külső határokat.
Rámutatott: a júniusban életbe lépő − Magyarország tiltakozása ellenére elfogadott − uniós migrációs paktum legfontosabb eleme az EU-ba érkező migránsok szétosztásának kötelezettsége. Vagyis az a választás tétje, lesz-e olyan kormány Magyarországon, amelyik a migrációs tervekre is nemet mond, megvédi a határokat, és el tudja érni, hogy a migrációs paktumot Magyarországon ne hajtsák végre − fűzte hozzá.
Szintén kérdésre válaszolva azt mondta: Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatásának érdekében. Azok állnak mögötte, akik egy engedelmes, simulékony kormányt szeretnének Magyarországon.
De van számukra egy rossz hírünk. Erről 2026 áprilisában is a magyarok fognak dönteni, nem pedig ők
− fogalmazott az EP-képviselő.
Nem először hallani a Tisza energiapolitikai tervéről
Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.
A rezsicsökkentést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.
Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést – írja a Magyar Nemzet.
