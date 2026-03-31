Dömötör Csaba, az Európai Parlament (EP) fideszes képviselője keddi, budapesti sajtótájékoztatóján közölte: havi több tízezer forintos többletterhet jelentene a háztartásoknak a Tisza energiaterve. Kijelentette: a Tisza Párt energiatervét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és szövetségesei álmodták meg, és olyan tiszás politikusok vállalták magukra, akik óriási globális energiacégektől érkeztek. Olyan cégektől, amelyek a családok és a vállalkozások kárára degeszre keresték magukat a szankciókon és a háborús években.

Dömötör Csaba: a Tisza Párt energiatervét Ursula von der Leyenék álmodták meg (Fotó: AFP / AFP)

Lebuktak, tagadnak, a választásig nem akarnak róla beszélni, hogy a választások után mindent lehessen. Ezt tudjuk április 12-én megakadályozni

− tette hozzá Dömötör Csaba.

A kormánypárti politikus elmondta: hiába tagadja Magyar Péter, a Tisza elnöke a párt energiatervét, mert pontosan annak megfelelően szavaztak az Európai Parlamentben és pontosan ennek mentén foglaltak állást nyilatkozataikban.

A kiszivárgott tervben szerepel, hogy megszüntetnék az energiaár-támogatást, azaz a rezsicsökkentést − hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. Úgy folytatta, Kapitány István, a Tisza szakértője pár nappal ezelőtt az elmúlt évek brüsszeli ajánlásainak megfelelően túlzott állami beavatkozásról beszélt, továbbá a Tisza képviselői az Európai Parlamentben több alkalommal is megszavazták a rezsicsökkentés eltörlését.

Például egy a Tisza által is megszavazott európai parlamenti állásfoglalás azt tartalmazza: az EP felhívja az Európai Bizottságot, hogy „terjessze elő a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának további csökkentésére és fokozatos megszüntetésére vonatkozó ütemtervét” – idézte fel.

Közölte, Magyar Péter is szavazott meg olyan határozatot, amely felszólít az energiaár-támogatások mihamarabbi fokozatos megszüntetésére, és Gerzsenyi Gabriella, Magyar Péter képviselőtársa az EP-ben is úgy nyilatkozott, hogy az energiaár-támogatás hasztalan.

A Tisza képviselői hat alkalommal szavaztak arra az Európai Parlamentben, hogy meg kell tiltani a keleti energiaimportot. A tiltás a RepowerEU program része, emellett áll ki a kiszivárgott program vonatkozó része is – fűzte hozzá Dömötör Csaba, aki szerint a tiszások azt is hiába tagadják, hogy kormányra kerülve belenyúlnának a nemzeti olajvállalat, a Mol tulajdonosi viszonyaiba. Ezt ugyanis Tarr Zoltán delegációvezető erősítette meg a Politico hírportálnak.