Ukrajna akkor is tag lesz, ha Magyarország ezt szeretné blokkolni – mondta Sandra Kalniete, Magyar Péter párttársa

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Magyar Péter Ukrajna párttárs

Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete (EPP) ukrán zászlónak öltözve a következőket mondta: „Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni.”

Manfred Weber, Magyar Péter
Manfred Weber szövetségese Magyar Péter. Párttársuk, Sandra Kalniete közölte: Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni.

Majd így folytatta: „Ukrajna nagyon fontos az európai biztonság szempontjából és fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatát”. Szavait a így zárta: Slava Ukraini!”

 

