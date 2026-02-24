Ukrajna akkor is tag lesz, ha Magyarország ezt szeretné blokkolni – mondta Sandra Kalniete, Magyar Péter párttársa
Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete (EPP) ukrán zászlónak öltözve a következőket mondta: „Ukrajna előbb-utóbb akkor is tag lesz, ha jelenleg egy tagállam, Magyarország ezt szeretné blokkolni.”
Majd így folytatta: „Ukrajna nagyon fontos az európai biztonság szempontjából és fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatát”. Szavait a így zárta: „Slava Ukraini!”
