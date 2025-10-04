RETRO RÁDIÓ

Ruszin-Szendi Romulusz a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan

Viszket a tenyere, gyűlölet van benne, és az ukránok támogatását tartja a legfontosabb feladatnak. Ruszin-Szendi kijelentései egyre rémisztőbbek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 13:17
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt orbán balázs

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt politikusa, aki „Slava Ukraini”csatakiáltással dolgozik, fegyverrel jár, viszket a tenyere, gyűlölet van benne, és az ukránok támogatását tartja a legfontosabb feladatnak, a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan. Baljós árnyak – írja Orbán Balázs az általa megosztott Facebook videóhoz.

Ruszin-Szendi kijelentései egyre rémisztőbbek.
Ruszin-Szendi kijelentései egyre rémisztőbbek. Fotó: Ripost

Vissza lehetne vezetni a sorkatonaságot?

– tették fel a kérdést Ruszin-Szendi Romulusznak, mire jött is rögtön a válasz:

Visszavezetni vissza lehet. Egyébként a sorkötelességet nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük

A videó további részében Ruszin-Szendi többször is kijelentette, korábban megszólalásai alkalmával, hogy

Elfelejtették, hogy az embereknek az országban nemcsak jogaik, hanem kötelességek is vannak. Én nagyon sokszor elmondom, hogy Magyarországon a sorkötelesség az nem megszűnt, az felfüggesztésre került. Rengeteg előnye is van annak, hogyha minél több ember bepróbálja magát mundérban... Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
