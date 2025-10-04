Ruszin-Szendi Romulusz a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt politikusa, aki „Slava Ukraini”csatakiáltással dolgozik, fegyverrel jár, viszket a tenyere, gyűlölet van benne, és az ukránok támogatását tartja a legfontosabb feladatnak, a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan. Baljós árnyak – írja Orbán Balázs az általa megosztott Facebook videóhoz.

Ruszin-Szendi kijelentései egyre rémisztőbbek. Fotó: Ripost

Vissza lehetne vezetni a sorkatonaságot?

– tették fel a kérdést Ruszin-Szendi Romulusznak, mire jött is rögtön a válasz:

Visszavezetni vissza lehet. Egyébként a sorkötelességet nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük

A videó további részében Ruszin-Szendi többször is kijelentette, korábban megszólalásai alkalmával, hogy