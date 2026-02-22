A Premier League-ből jött a dedikált mez Orbán Viktornak - videó
Amikor a miniszterelnök kap aláírást.
Legmenőbb ajándék a Premier League-ből. Dedikált Tóth Alex mez
- írta Orbán Viktor a Facebookon. A videóból az is kiderül, hogy Tóth Alex egy nap hányszor edz.
