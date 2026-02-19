Orbán Viktor: Világjárás - büfékocsi
Orbán Viktor Washingtonból jelentkezett be.
Orbán Viktor a szerdai kormányülést követően azonnal a repülőre szállt és Washingtonba repült a Donald Trump által életre hívott Béketanács ülésére. A miniszterelnök a Budapest-Washington-Budapest vonalat 38 óra alatt teszi meg.
Világjárás - büfékocsi. A legjobb hamburger: Five Guys, Washington. Amit nem ettem meg, mert böjt van.
- írja a kormányfő közösségi oldalán.
