Orbán Viktor: Hajrá Békéscsaba!
Békéscsabán volt a Háborúellenes Gyűlés.
Ismét telt ház várta a miniszterelnököt szombaton, Békéscsabán, a Háborúellenes Gyűlésen. Erről emlékezett meg a közösségi oldalán.
Hajrá, Békéscsaba!
Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre