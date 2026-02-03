Orbán Viktor: Ha esik, ha fúj, a Fidesz a biztos választás
Elárulta az országjárás következő állomását.
Orbán Viktor a Facebokon jelentette be, Komáromba indulnak Lázár Jánossal.
Ha esik, ha fúj, a Fidesz a biztos választás
- írja a Facebookon Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre