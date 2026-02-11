Nincsenek szavak: kisgyerekek is áldozatul estek a Bohoduhivot ért támadásban

A Bohoduhivot ért támadásban további halottakról számoltak be. Két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány, valamint egy 34 éves férfi is meghalt, többen is megsérültek a lakott települést ért támadásban.

A bohoduhivi támadásban kisgyerekek is meghaltak (Fotó: Ukrán 24. gépesített dandár / MTI)

Az éjszaka során Oroszország légitámadásba kezdett az Ukrajna északkeleti részén fekvő Harkiv megyében, Bohoduhiv városában. Legalább négy civil halottról számoltak be, köztük három gyermekről. A terület kormányzója, Oleh Szinyehubov szerint két kisfiú, egy kislány és egy 34 éves férfi halt meg a lakóépületet ért támadás során.

Két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány halt meg az ellenséges csapás következtében Bohoduhivban. Belehalt a sérüléseibe egy 34 éves férfi is, aki a gyerekekkel volt a házban.

– számolt be az áldozatokról Szinyehubov Telegram oldalán. A kormányzó arról is beszélt, hogy egy 35 éves terhes nő és egy 73 éves idős nő is megsérült.

A napokban Harkiv második legnagyobb városaként ismert Bohoduhiv folyamatos támadás alatt volt, a civil veszteségekről naprakészen számolnak be a különféle csatornákon – írja a Ripost. Hétfőn egy 41 éves nő és egy 10 éves kisfiú halt meg.