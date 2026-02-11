RETRO RÁDIÓ

Nincsenek szavak: kisgyerekek is áldozatul estek a Bohoduhivot ért támadásban

Újabb áldozatokról érkeztek hírek a Bohoduhivot ért orosz támadás kapcsán. A település napok óta ostrom alatt áll.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 12:34
orosz-ukrán háború civil áldozatok támadás

A Bohoduhivot ért támadásban további halottakról számoltak be. Két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány, valamint egy 34 éves férfi is meghalt, többen is megsérültek a lakott települést ért támadásban.

A bohoduhivi támadásban kisgyerekek is meghaltak
A bohoduhivi támadásban kisgyerekek is meghaltak (Fotó: Ukrán 24. gépesített dandár /  MTI)

Az éjszaka során Oroszország légitámadásba kezdett az Ukrajna északkeleti részén fekvő Harkiv megyében, Bohoduhiv városában. Legalább négy civil halottról számoltak be, köztük három gyermekről. A terület kormányzója, Oleh Szinyehubov szerint két kisfiú, egy kislány és egy 34 éves férfi halt meg a lakóépületet ért támadás során. 

Két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány halt meg az ellenséges csapás következtében Bohoduhivban. Belehalt a sérüléseibe egy 34 éves férfi is, aki a gyerekekkel volt a házban.

– számolt be az áldozatokról Szinyehubov Telegram oldalán. A kormányzó arról is beszélt, hogy egy 35 éves terhes nő és egy 73 éves idős nő is megsérült.

A napokban Harkiv második legnagyobb városaként ismert Bohoduhiv folyamatos támadás alatt volt, a civil veszteségekről naprakészen számolnak be a különféle csatornákon – írja a Ripost. Hétfőn egy 41 éves nő és egy 10 éves kisfiú halt meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu