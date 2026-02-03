Egy gombostűt sem lehetett leejteni az oroszlányi fórumon
Hihetetlen képet tettek közzé.
Orbán Viktor bevallása és a kép tanúsága szerint az oroszlányi fórumon meg sem lehetett mozdulni, annyian voltak. Oroszlányon bizony a Fidesszel vannak az emberek.
Egy gombostűt sem lehetett leejteni.
- írta Orbán Viktor a kép mellé.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre