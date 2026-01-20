„Hajrá, gazdák! Ne hagyjátok magatokat. Mi, mellettetek állunk!” – írta Orbán Viktor kedd délután a Facebook-oldalán. A magyar miniszterelnök videóban fejtette ki: nem elég, hogy Brüsszel a gazdák ellen hozott döntést, de még hülyének is nézi őket.

Orbán Viktor üzent a gazdáknak: mellettetek állunk! (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

