Orbán Viktor üzent a gazdáknak: mellettetek állunk!

A miniszterelnök elmondta, miért dühösek az európai gazdák. Hozzátette: igazuk van!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 15:17
Brüsszel Ursula von der Leyen Orbán Viktor

„Hajrá, gazdák! Ne hagyjátok magatokat. Mi, mellettetek állunk!” – írta Orbán Viktor kedd délután a Facebook-oldalán. A magyar miniszterelnök videóban fejtette ki: nem elég, hogy Brüsszel a gazdák ellen hozott döntést, de még hülyének is nézi őket. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor üzent a gazdáknak: mellettetek állunk!  (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Nézd meg Orbán Viktor videóját!


 

