Orbán Viktor: Szavak helyett tettek
Exkluzív fotókat tett közzé Orbán Viktor a Béketanács megalakulásáról.
„Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot. Együtt dolgozunk a békéért.” - írta Orbán Viktor legújabb bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre