Orbán Viktor: Megalapítottuk a Béketanácsot!

„Mindannyian sztárok vagytok” - nyilatkozta Donald Trump.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 14:43
Orbán Viktor Béketanács Donald Trump

Hazai idő szerint csütörtökön délelőtt 19 ország állam- és kormányfője aláírta a Béketanács alapító okiratát, amelynek Magyarország is alapító tagja lett. Donald Trump személyesen hívta meg Orbán Viktort a Béketanácsba.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Megalapítottuk a Béketanácsot! Magyarország mindig a béke pártján.

- írja Orbán Viktor az aláírás napjáról készült videójához.

Mindannyian sztárok vagytok. A világ legnagyobb, legfontosabb és legnagyobb hatalommal bíró emberei. Amikor mindezt a béke szolgálatába állítjátok.

- nyilatkozta Donald Trump az alapító tagokról.

 

