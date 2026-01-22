Orbán Viktor: Megalapítottuk a Béketanácsot!

Hazai idő szerint csütörtökön délelőtt 19 ország állam- és kormányfője aláírta a Béketanács alapító okiratát, amelynek Magyarország is alapító tagja lett. Donald Trump személyesen hívta meg Orbán Viktort a Béketanácsba.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Megalapítottuk a Béketanácsot! Magyarország mindig a béke pártján.

- írja Orbán Viktor az aláírás napjáról készült videójához.

Mindannyian sztárok vagytok. A világ legnagyobb, legfontosabb és legnagyobb hatalommal bíró emberei. Amikor mindezt a béke szolgálatába állítjátok.

- nyilatkozta Donald Trump az alapító tagokról.