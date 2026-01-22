Orbán Viktor: Roadtrip - Kemény nap áll Magyarország miniszterelnöke mögött

Orbán Viktor miniszterelnök programjáról tettek közzé egy videót a közösségi médiában.

Orbán Viktor is aláírta a Béketanács alapító dokumentumát Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Háromórás autóút után érkezett meg Davosba a miniszterelnök, ahol aláírták a Béketanács alapító dokumentumát, több vezető politikussal is egyeztetett, majd arra a kérdésre, hogy „felszívta-e magát” a brüsszeli EU-csúcsra, Orbán Viktor azt felelte: „Még kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni.”