Orbán Viktor: Roadtrip - Kemény nap áll Magyarország miniszterelnöke mögött
Így telt a miniszterelnök napja, mielőtt Brüsszelbe indult az EU-csúcsra.
Orbán Viktor miniszterelnök programjáról tettek közzé egy videót a közösségi médiában.
Háromórás autóút után érkezett meg Davosba a miniszterelnök, ahol aláírták a Béketanács alapító dokumentumát, több vezető politikussal is egyeztetett, majd arra a kérdésre, hogy „felszívta-e magát” a brüsszeli EU-csúcsra, Orbán Viktor azt felelte: „Még kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre