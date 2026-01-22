Orbán Viktor: „Forrong a világ, a veszélyek korát éljük”

A létező nemzetközi intézmények csődöt mondtak Orbán Viktor miniszterelnök szerint. Kiemelte, hogy pontosan ezért vannak háborús régiók, és ennyi veszélyes helyzet. A kormányfő hangsúlyozta, ha ezt így folytatjuk, akkor újabb és újabb háborúk lesznek.

Orbán Viktor a Béketanácsban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Forrong a világ, a veszélyek korát éljük. A régi, begyöpösödött nemzetközi intézmények csődöt mondtak. Ezért léptünk be a Trump elnök úr által életre hívott Béketanácsba. Közös célunk a béke, és együtt meg is fogjuk csinálni!

– írta a kormányfő a közösségi médiában megosztott videójához.