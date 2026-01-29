Kiderült, melyik választókörzetben kézbesíti a nemzeti petíciót Orbán Viktor
A magyarok közvetlenül mondhatnak véleményt a háború pénzügyi következményeiről a nemzeti petícióval. Orbán Viktor korábban kijelentette: ha nem állunk ellen, akkor elviszik a pénzüket Ukrajnába.
Orbán Viktor a közösségi médiában osztotta meg, hogy a ma kézbesítésre kerülő nemzeti petíciók közül egyet ő maga fog házhoz vinni személyesen. Most azt is megtudtuk, hogy az a bizonyos levél Németh Balázs választókörzetében kerül kézbesítésre.
Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!
– jegyezte meg humorosan a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre