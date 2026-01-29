RETRO RÁDIÓ

Kiderült, melyik választókörzetben kézbesíti a nemzeti petíciót Orbán Viktor

A magyarok közvetlenül mondhatnak véleményt a háború pénzügyi következményeiről a nemzeti petícióval. Orbán Viktor korábban kijelentette: ha nem állunk ellen, akkor elviszik a pénzüket Ukrajnába.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 16:05
Módosítva: 2026.01.29. 16:40
Orbán Viktor nemzeti petíció levél

Orbán Viktor a közösségi médiában osztotta meg, hogy a ma kézbesítésre kerülő nemzeti petíciók közül egyet ő maga fog házhoz vinni személyesen. Most azt is megtudtuk, hogy az a bizonyos levél Németh Balázs választókörzetében kerül kézbesítésre.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!

– jegyezte meg humorosan a kormányfő.

 

