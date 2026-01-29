Kiderült, melyik választókörzetben kézbesíti a nemzeti petíciót Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi médiában osztotta meg, hogy a ma kézbesítésre kerülő nemzeti petíciók közül egyet ő maga fog házhoz vinni személyesen. Most azt is megtudtuk, hogy az a bizonyos levél Németh Balázs választókörzetében kerül kézbesítésre.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!

– jegyezte meg humorosan a kormányfő.