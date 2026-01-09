Orbán Viktor: Jön az ónos eső miatti csúszásveszély!
A miniszterelnök bejelentése: a helyzet csak nehezebb lesz.
Orbán Viktor jelentése megérkezett Pintér Sándortól. Bár az utakon és a korházakban minden rendben zajlik, felhívja a lakosság figyelmét a fokozott óvatosságra az ónos eső miatt.
Csúszásveszély! Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!
- írta Orbán Viktor Facebookon közzétett videójában. Akinek dolga van tegye, de óvatosan, hangsúlyozta a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre