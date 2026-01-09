Orbán Viktor: Jön az ónos eső miatti csúszásveszély!

Orbán Viktor jelentése megérkezett Pintér Sándortól. Bár az utakon és a korházakban minden rendben zajlik, felhívja a lakosság figyelmét a fokozott óvatosságra az ónos eső miatt.

Csúszásveszély! Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!

- írta Orbán Viktor Facebookon közzétett videójában. Akinek dolga van tegye, de óvatosan, hangsúlyozta a miniszterelnök.