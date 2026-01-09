RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Jön az ónos eső miatti csúszásveszély!

A miniszterelnök bejelentése: a helyzet csak nehezebb lesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 16:25
ónos eső orbán viktor pintér sándor

Orbán Viktor jelentése megérkezett Pintér Sándortól. Bár az utakon és a korházakban minden rendben zajlik, felhívja a lakosság figyelmét a fokozott óvatosságra az ónos eső miatt.

 

Csúszásveszély! Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!

- írta Orbán Viktor Facebookon közzétett videójában. Akinek dolga van tegye, de óvatosan, hangsúlyozta a miniszterelnök.

