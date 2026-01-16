Mikor lehet kockáztatni? Orbán Viktor elárulta - videó

Orbán Viktort emlékeztették, hogy a Fidesz a biztos választás szlogen nagyot ment a 31. Fidesz-kongresszus óta. Most egy újabb videóban kifejtette, hogy miért is a Fidesz a biztos választás.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Általában az életben a biztos választás a jó választás. Kockáztatni csak akkor szabad, amikor az idő ezt megengedi. De most itt 2026-ban ez azt jelenti, hogy biztos választás az, ami a '26-os évben és '27-es, '28-as évben rejlő veszélyeket képes csökkenteni...

- mondta el Orbán Viktor. A Fidesz olyan párt, amely a következő években rejlő veszélyekkel képes elbánni, és az előttünk álló lehetőségeket pedig képes kiaknázni.