Mikor lehet kockáztatni? Orbán Viktor elárulta - videó
Nagyot ment a Biztos választás szlogenje.
Orbán Viktort emlékeztették, hogy a Fidesz a biztos választás szlogen nagyot ment a 31. Fidesz-kongresszus óta. Most egy újabb videóban kifejtette, hogy miért is a Fidesz a biztos választás.
Általában az életben a biztos választás a jó választás. Kockáztatni csak akkor szabad, amikor az idő ezt megengedi. De most itt 2026-ban ez azt jelenti, hogy biztos választás az, ami a '26-os évben és '27-es, '28-as évben rejlő veszélyeket képes csökkenteni...
- mondta el Orbán Viktor. A Fidesz olyan párt, amely a következő években rejlő veszélyekkel képes elbánni, és az előttünk álló lehetőségeket pedig képes kiaknázni.
