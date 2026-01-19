Ez nagy pofon Karácsonynak – Donald Trump kormánya szerint a főváros közel 20 NGO-val játszott össze, hogy a választásokat befolyásolják

Nem elég, hogy a hitelminősítők bóvlinak értékelték a Karácsony Gergely vezette fővárost, most már az amerikai elemzések is kimondták azt, amit a kormány eddig is tudott. Donald Trump kormányának tényfeltárása során kiderült, hogy a főváros több külföldi NGO-val dolgozott együtt. Ezek között olyan szervezetek is vannak, amelyek a 2022-es választásokon a baloldal táborát segítették. Hasonlóra készülhetnek most is.

Donald Trump kormányzata tényfeltáró munkája is rámutatott; a magyar főváros vezetése több nemzetközi NGO-val dolgozott együtt ( Fotó: MW)

Donald Trump kormányzása is tudja, kit érdemes támogatni

A Trump-kormány is látja már, hogy Magyarországon melyik politikai erőnek kell hitelt adni. Miközben Orbán Viktor miniszterelnök külpolitikája nemzetközi elismertségnek örvend, a baloldali álcivil-hálózat, a USAID nevű amerikai pénzosztó baloldali-liberális szervezettől fogadott el jelentős támogatásokat. A Trump-kormány tényfeltáró kutatásaiból is kiderült, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros külföldi cégek segítségével hergelte a választókat a nemzeti kormány ellen.

A Trump-kormányzat tényfeltáró munkáinak köszönhetően mostanra végérvényesen beigazolódott, hogy a főváros vezetése nem kevesebb, mint 20 nemzetközi NGO-val játszott össze. Ez az álcivil-hálózat a USAID nevű amerikai pénzosztó baloldali-liberális szervezettől fogadott el támogatásokat, hogy aztán Budapesten, a mi közös városunkban baloldali propagandát terjesszenek és a nemzeti kormánnyal szemben álló politikai tábort támogassák.

– írja Facebook posztjában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke. A képviselő azt is kiemelte, hogy a korábban baloldali szekeret toló, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy több mint 4 milliárd forint kampánytámogatást adott a baloldalnak a 2022-es választásokon. Kiemelte még a Soros-alapítványokat, a brüsszeli kifizetéseket, valamint a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat-cégcsoportot is, amelyen keresztül a hozzáfértek az Action for Democracy forrásaihoz.

Meg kell még említeni a belgiumi székhelyű Unhack Democracy Belgium-ot, amely már korábban is azon dolgozott, hogy lejárassa a magyar választások tisztaságát és megossza a magyar választókat. A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése alapján feltehetően most is hasonló megosztásra és szétzilálásra készülnek.