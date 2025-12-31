Orbán Viktor hatalmas bejelentésre készül!
A miniszterelnök a Facebookon készül bejelenteni egy mindenkit érintő hírt.
Orbán Viktor Szilveszter napján írt a Facebook oldalára. Sejtelmes üzenetet hordoz a poszt, ugyanis arra utal, hogy hamarosan egy videót láthatunk tőle, amelyben nagy bejelentés érkezik.
Orbán Viktor ezt írta bejegyzésében:
3…2…1…
és felvétel!
A hozzászólásában pedig ezt fűzte hozzá:
Részletek hamarosan!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre