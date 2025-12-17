A brit vezérkari főnök is már háborúval riogat

Teljes a háborús őrület! A francia vezérkari főnök és a NATO-főtitkár után most a brit vezérkari főnök is arról beszélt, hogy „egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért" – írja a Ripost.

Tombol Nyugat-Európában a háborús pszichózis, egyre több katonai vezető áll be a háborús kórusba Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Nagy-Britanniának sürgősen erősítenie kell védelmi felkészültségét, különösen az Oroszországból érkező fenyegetésekkel szemben

– hangsúlyozta Richard Knighton légimarsall, a brit védelmi vezérkar főnöke. A katonai vezető szerint a konfliktusok kockázata nő, ezért a társadalom egészének, az iparnak és a kormánynak is gyorsabban és határozottabban kell reagálnia – számol be az esetről cikkében a Reuters.

Knighton éves előadásában arra figyelmeztetett: az orosz vezetés egyértelmű célja a NATO megkérdőjelezése és gyengítése. Mint fogalmazott, a szövetségesek körében egyre világosabb, hogy az Oroszország jelentette kockázat folyamatosan nő, miközben Európa még mindig keresi a módját annak, miként pótolja az Egyesült Államok szerepének esetleges csökkenését. Donald Trump elnök álláspontja szerint ugyanis a kontinensnek nagyobb részt kell vállalnia a NATO hagyományos védelmi képességeiből, ami különösen érzékeny időszakban merül fel, amikor az orosz–ukrán béketárgyalások továbbra is feszült légkörben zajlanak.

A brit vezérkari főnök kiemelte: Nagy-Britannia eddig kevésbé érezte közvetlenül az orosz fenyegetést, mint több európai szövetségese. Ezek az országok már jelentősen növelték védelmi beszerzéseiket, sőt egyes esetekben visszatértek a kötelező katonai szolgálathoz is. Moszkva ugyanakkor továbbra is azt állítja, hogy nincs terve a NATO megtámadására. Knighton szerint a legfőbb cél továbbra is a háború elkerülése, ehhez azonban hiteles elrettentő képességekre van szükség.

Ennek érdekében több embert kell ösztönözni arra, hogy a reguláris hadseregben vagy a tartalékos állományban szolgáljon.

Emellett elengedhetetlen az ipari fegyvergyártási kapacitások bővítése, a készletek feltöltése, valamint a védelmi ipar számára szükséges speciális készségek fejlesztése. A vezérkari főnök hangsúlyozta: véget kell vetni a fegyveres erők hosszú ideje tartó „kivéreztetésének”, és Nagy-Britanniának ismét vezető szerepet kell betöltenie a NATO-n belül. Ennek része az is, hogy az ország megnyerje a versenyt az új technológiák fejlesztésében és azok harci rendszerekbe történő gyors integrálásában. Beszéde zárásaként Knighton a társadalmi felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Fiaink és leányaink, kollégáink, veteránjaink mind szerepet fognak játszani: építeni, szolgálni, és ha szükséges, harcolni

– fogalmazott.