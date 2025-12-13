RETRO RÁDIÓ

Megható pillanat a Háborúellenes Gyűlésen - Így búcsúztak Orbán Viktortól

Nagyot szólt a mohácsi Háborúellenes Gyűlés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 20:45
Háborúellenes Gyűlés migráció Orbán Viktor háború

A december 13-ai Háborúellenes Gyűlés sok megható és még több elgondolkodtató beszélgetést és szereplést tartogatott Mohácson. Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezte. Beszélgetésük egyik legfontosabb része a migráció és az Európa által finanszírozott háború voltak.

Háborúellenes Gyűlés - Mohács
Háborúellenes Gyűlés - Mohács Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nagyot mentünk. Köszönöm, Mohács!

- írta ki videójához Magyarország miniszterelnöke.

