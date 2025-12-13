- Könnyeket csalt a közönség szemébe Miklósa Erika a Háborúellenes Gyűlésen
- Orbán Viktor: Erről szó a migrációs paktum
- A Háborúellenes Gyűlésen Gönczi Gábor is bevásárolt!
- "Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút"
Megható pillanat a Háborúellenes Gyűlésen - Így búcsúztak Orbán Viktortól
Nagyot szólt a mohácsi Háborúellenes Gyűlés.
A december 13-ai Háborúellenes Gyűlés sok megható és még több elgondolkodtató beszélgetést és szereplést tartogatott Mohácson. Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezte. Beszélgetésük egyik legfontosabb része a migráció és az Európa által finanszírozott háború voltak.
Nagyot mentünk. Köszönöm, Mohács!
- írta ki videójához Magyarország miniszterelnöke.
