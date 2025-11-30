- „Ami az élő közvetítésből kimaradt” - eddig nem látott videót mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
Takács Péter: A béke mellett mindannyiunknak ki kell állni!
Az egészségügyi államtitkár a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy szerinte mi a legfontosabb üzenete ennek a találkozónak. Takács Péter arra biztatott mindenkit, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a rendezvényeken.
Takács Péter egészségügyi államtitkár is részt vett a szombaton megrendezett nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, ahol a Ripost kérdésére válaszolva elmondta, a béke mellett mindannyiuknak ki kell állni.
Ugyan lehet az az érzése, hogy én egy vagyok, kicsi vagyok, hát tízmillió magyarból egy. 500 millió európaiból egy. De igenis sokat számít a vélemény. Sokat számít a támogatás
- mondta és hozzátette, hogy Orbán Viktor számára is nagyon fontos, hogy minél többen legyenek ezeken a rendezvényeken.
Miniszterelnök úrnak is nagyon sokat számít, ha sokan állunk mögötte. Ezt itt tudjuk megmutatni, hogy ő erőt merítsen, támaszkodhasson ránk. És Trump elnök úrral közösen küzdhessenek tovább a békéért
- fogalmazott.
