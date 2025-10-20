Szentkirályi Alexandra a Facebookon reagált a hajmeresztő ötletre a Tisza Párttól, ugyanis kormányra kerülve nagy eséllyel megszüntetnék a kerületeket Budapesten.

Szentkirályi Alexandra: Hajmeresztő! A Tisza Párt megszüntetné a budapesti kerületeket? Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra: "Ez egy agyrém, őrületesen rossz ötlet"

"A TISZA Párt kormányra kerülve megszüntetné a budapesti kerületeket? Nem lenne külön Csepel, Újpest, Kispest, Óbuda vagy Zugló – minden egy kézben, központosítva. - Ez teljes őrültség, egy agyrém! A polgármesterek gyakran a főváros támogatása nélkül, magukra maradva erőn felül dolgoznak, hogy rend legyen és a budapestiek egy

élhető városban élhessenek. Ha rajtuk múlna, mindez megszűnne. Hajmeresztő ötletek a Tiszától – de

ez már tényleg túlmegy minden határon." - írta Facebook-videójához a budapesti Fidesz elnöke.

"Szerintem ez egy agyrém, őrületesen rossz ötlet. Hajmeresztő ötletek a Tiszától. Azt gondolom, hogy így is, a mostani budapesti kerületek rengeteg feladatot vesznek le a főváros válláról. Olyan feladatokat, amik egyébként a Fővárosi Önkormányzat dolgai lennének. A polgármesterek sokszor erejükön felül és pénzükön felül is oldanak meg olyan feladatokat, amelyek nem az ő dolguk lenne. Azért, hogy az ott élők tényleg rendezett, normális várossal találkozzanak. Úgyhogy szerintem ez egy agyrém, őrületesen rossz ötlet. Lehet, hogy ez is azok közé az ötlete közé tartozik, amiről nem lett volna szabad beszélni a Tiszásoknak még Karácsony Gergely felé sem, mert akkor megbuknak." - mondta el a videóban Szentkirályi Alexandra.