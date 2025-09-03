RETRO RÁDIÓ

Azahriah hangot váltott: Orbán Viktor korrekt volt velem

Szerinte a koncerteken nincs helye a Fidesz szidalmazásának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 09:28
Módosítva: 2025.09.03. 09:28
Azahriah, aki korábban emberi méltóságukban megalázva „véglénynek” nevezte a FIDESZ szavazóit, úgy tűnik, végleg hangot váltott.

Már korábban is  – talán észbe kapva – próbált bocsánatot kérni a megalázott sokmilliónyi embertől, de most egy podcast műsorban megismételte:

Nem helyes dolog semmilyen szavazótábort minősíteni ilyen szinten” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az Instagram és a közösségi média posztolgatás «dopaminbányaként» függőséget okozhat, ami hasonlít egy káros szenvedélyhez.

Orbán Viktor reakcióját a „véglényezésre” Azahriah korrektnek és nyugat-európai mércével is rendben lévőnek tartotta.

A miniszterelnök júliusban úgy nyilatkozott, hogy nem helyes 2,3 millió ember szavazatát gúnyolni, és sem a tehetség, sem a fiatalkor nem mentség egy ilyen kijelentésre. „Erre sem a tehetség, sem a fiatal kor, sem a politikai ambíció nem ad alapot. Így nem lehet beszélni egymással”  – fogalmazott.  

Azahriah most határozottan kijelentette, hogy a „mocskosfideszezésnek” nincs igazán értelme, nem előremutató, mert inkább a fesztiválok hevében, alkoholos befolyásoltság alatt hangzik el, nem pedig komoly politikai állásfoglalásként – olvasható a Riposton. Szerinte az ilyesfajta politikai véleményeket tüntetéseken, például a Puzsér Róbert-féle demonstrációkon lenne értelmesebb kifejezni – mondta a Jólvanezígy című podcastban.

 

