Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 17:37
Módosítva: 2026.02.10. 18:22
A bank hangsúlyozza, hogy a leállás hátterében egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája állt, nem érte támadás a bank rendszereit. A bank szakértői délután fokozatosan kapcsolták vissza a lakossági netbanki rendszereket, és folyamatban van a vállalati netbank visszakapcsolása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása is a teljes ügyfélkör számára. 

Fotó: Mohai Balázs

A ma beérkezett forintutalásokat a bank a nap végéig jóváírja az ügyfelek számláin, az ügyfelek által előzetesen indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesíti, és a bank ezúton is biztosítja az ügyfeleket arról, hogy a banknál elhelyezett pénzük és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak. Az MBH Bank a vonatkozó előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot a hibaelhárítás lépéseiről.

Az MBH Bank köszöni az ügyfelek türelmét, a szerdai napon a fiókok hosszabbított nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogy az ügyfelek kérdéseit és kéréseit kezeljék.

