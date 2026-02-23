Felháborító: Kiszemeltek, majd kiraboltak egy védtelen idős asszonyt

Február 19-én, a Jobbágyi település középpontjában egy idős asszony gyanútlanul sietett rokonához, amikor váratlanul két büntetett előéletű férfi kiszemelte, majd megtámadta pénzszerzés céljából.

Az idős asszonyt két büntetett előéletű férfi támadta meg Jobbágyi településen / Fotó: Sajtó Nógrád Rfk

Az idős asszony megúszta komoly sérülések nélkül

A 31 és 25 éves férfiak együtt előre kitervelten, alapos megbeszélés után szemelték ki a számukra ismeretlen 83 éves asszonyt, aki a válltáskáját keresztbe téve viselte magán. A fiatalabb férfi osont az idős asszony mögé, majd elkapta a táska pántját, ami elszakadt végül. Az idős asszony ennek következtében a földre esett.

A két férfi azonnal elfutott az idős asszony táskájával, amiben az iratokon túl 104 ezer forintot, bankkártyát, hallókészüléket, szemüveget és egy mobiltelefont zsákmányoltak, amiből csak a külön tárolt 20 ezer forintot, és a bankkártyát tartották meg. A asszony a vastag ruházatának köszönhetően nem sérült meg.

A pásztói nyomozók azonosították az elkövetőket, majd néhány órával később elfogták őket, és előállították a rendőrkapitányságra, kezdeményezték letartóztatásukat - írja a Police.