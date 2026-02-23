Felháborító: Kiszemeltek, majd kiraboltak egy védtelen idős asszonyt
A büntetett előéletű, fiatal férfiak megosztva támadták meg áldozatukat. A 83 éves asszony a dulakodás következtében a földre esett.
Február 19-én, a Jobbágyi település középpontjában egy idős asszony gyanútlanul sietett rokonához, amikor váratlanul két büntetett előéletű férfi kiszemelte, majd megtámadta pénzszerzés céljából.
Az idős asszony megúszta komoly sérülések nélkül
A 31 és 25 éves férfiak együtt előre kitervelten, alapos megbeszélés után szemelték ki a számukra ismeretlen 83 éves asszonyt, aki a válltáskáját keresztbe téve viselte magán. A fiatalabb férfi osont az idős asszony mögé, majd elkapta a táska pántját, ami elszakadt végül. Az idős asszony ennek következtében a földre esett.
A két férfi azonnal elfutott az idős asszony táskájával, amiben az iratokon túl 104 ezer forintot, bankkártyát, hallókészüléket, szemüveget és egy mobiltelefont zsákmányoltak, amiből csak a külön tárolt 20 ezer forintot, és a bankkártyát tartották meg. A asszony a vastag ruházatának köszönhetően nem sérült meg.
A pásztói nyomozók azonosították az elkövetőket, majd néhány órával később elfogták őket, és előállították a rendőrkapitányságra, kezdeményezték letartóztatásukat - írja a Police.
