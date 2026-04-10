Kitálalt az alvásszakértő: mostantól mindent másképp látsz!

Az, hogy minden este pontosan 22 órakor elaludjuk, egy nagyon szép elképzelés, azonban a valóságban ez nem mindig olyan könnyű. Natalie Pennicotte-Collier, a MattressNextDay alvásszakértője ezért azt javasolja, hogy inkább a hét egészét vegyük figyelembe, ahelyett, hogy túl nagy nyomást gyakorolnánk magunkra minden egyes éjszaka.

Az alvásszakértő elárulta: milyen hatással van szervezetünkre az alvásidő

Nulla óra

Pennicotte-Collier arra figyelmeztet, hogy ha egy egész éjszakát alvás nélkül töltünk, az agyunk sokkal rosszabb állapotban kezd el működni. Még ha egy csepp alkoholt sem fogyasztottunk, az alváshiánytól az agyunk hasonló állapotba kerülhet, mintha részegek lennénk.

„A reakcióidő olyan mértékben lelassul, mint az ember ittas vezetésnél, ezért a szokásos tevékenységek, mint a vezetés vagy akár az alapvető koordináció is kockázatossá válhat” – magyarázta Natalie.

1-3 óra

„A koncentráció ingadozó, az érzelmek könnyebben a felszínre törnek, és sokkal hamarabb elfogy az ember türelme, mint általában. Gyakori a túlérzékenység, vagy az, hogy olyan dolgok nyomasszák a lelket, amelyek normális esetben nem zavarnak” – mondta az alvásszakértő.

A szakember hangsúlyozza: ilyen kevés alvás esetén a test fiziológiailag még mindig megterhelés alatt áll. A stresszhormonok szintje továbbra is magas, az energiaellátás egyenetlen, és az immunválasz gyengül. Lehet, hogy „ébernek” érzi magát az illető, de a szervezete nem kap megfelelő támogatást.

3-5 óra

Ahogy a pihenés hosszabbá válik, könnyű abba a hibába esni, hogy a szervezet most már normálisan működik.

„Az agy és a kognitív teljesítmény még mindig csökkentett üzemmódban működik” – magyarázta a szakértő.

A csökkent teljesítmény abban nyilvánulhat meg, hogy az ember lassabban dolgozza fel az információkat, feledékenyeb, és nehezen tud koncentrálni. Az is előfordulhat, hogy gyakrabban vágyik cukor- vagy szénhidrátban gazdag ételekre, vagy nem mozog eleget.

6-8+ óra

Ha ezt az alvásidőt következetesen sikerül tartani, akkor az agynak, mind a testnek lehetősége nyílik a regenerálódásra.