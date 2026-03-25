Összeházasodott a nő a folyóval, ezzel magyarázza szokatlan lépését

Egy nő a harmadik házassági évfordulóját ünnepli, miután összeházasodott egy folyóval. A 29 éves Meg Avon szimbolikus házasságban kötötte össze az életét Anglia délnyugati részén található Avon folyóval.

A feleség szerint a folyó ugyanolyan jogokat érdemel, mint bármely más élőlény Fotó: Illusztráció/Pexels

A nő elmondása szerint a folyóval nagyon boldogok együtt

A Bristolban született kutató, aktivista és írónő elárulta, hogyan tartják életben a szikrát „kedvesével”, miközben három éve együtt vannak. 2023. június 17-én az Avon folyóhoz ment feleségül egy örömteli szertartás keretében, amelynek célja a folyó védelme és a vízszennyezés problémájának kiemelése volt.

Meg három évvel később is ragaszkodik ahhoz, hogy ő és a folyó továbbra is nagyon szerelmesek egymásba. A lelkes úszó szerint a vízvédelemért folytatott kampányuk továbbra is erősen jelen van a közbeszédben, különösen azóta, hogy a Channel 4 bemutatta a Dirty Business című filmet, amely az Egyesült Királyság szennyvízhelyzetét vizsgálja.

Arra is törekedtem, hogy új formákban kapcsolódjak a folyóhoz, a különböző szakaszain való úszástól egészen addig, hogy eltérő művészeti és környezetvédelmi közösségek tagjaival találkozom a part mentén, különböző helyszíneken.

A Conham Bathers nevű csoport, amelynek Meg is tagja, eredetileg azt szerette volna elérni, hogy az Avon folyó hivatalos fürdővíz-minősítést kapjon, ezt azonban a rossz vízminőség miatt nem sikerült megszerezni.

A kampány most már azt is célul tűzte ki, hogy jogi státuszt biztosítsanak az Avon folyó számára. Ez nemcsak a természetvédelmi törekvéseket erősítené, hanem akár azt is lehetővé tenné, hogy a pár megújítsa fogadalmát, és hivatalosan is összeházasodjon.

Nem hiszem, hogy a folyó egy tárgy. Szerintem egy valós entitás, amely ugyanolyan jogokat érdemel, mint bármely más élőlény.

Meg azt is elmondta, hogy országszerte egyeztet önkormányzati képviselőkkel egy olyan, több településre kiterjedő kezdeményezés létrehozásáról, amely először ismerné el egy folyó jogait az Egyesült Királyságban - írja a Mirror.