A szerelmi varázslatok aranyszabálya – Erre figyelj oda!

A szerelmi varázslatok nem minden esetben működhetnek, hiszen vannak szabályok, amiket érdemes betartani. Egy boszorkány most a segítségünkre lehet, aki elmondja, hogy mi az, amikre oda kell figyelni, különösen Valentin-nap alkalmából.

A szerelmi varázslatoknál is vannak szabályok, amiket be kell tartani

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A szerelmi varázslatok örökös szabályai

A Valentin-nap előtt a People magazin beszélgetett az Etsy boszorkánnyal, SpellsByMiával a szerelmi varázslatokkal kapcsolatos szabályokról. Egyesek sietnek, hogy javítsanak a szerelmi életükön Valentin-nap előtt, Mia azonban figyelmeztet, hogy nincs tökéletes időpont a szerelmi varázslatokra.

Az emberek általában érzelmi változások idején vásárolnak, szakítás után, amikor a kapcsolatuk stagnál, vagy amikor készek arra, hogy meghívják lelki társukat. Mindig azt mondom, hogy nem annyira az időzítés a fontos, hanem inkább a szándékod. És ami a legfontosabb, hogy olyan szakembert találj, akiben őszintén bízol és akivel jól megérted magad

– osztja meg Mia, majd hozzá teszi, hogy a vásárlóknak biztonságban kell érezniük magukat, és sohasem szabad nyomást gyakorolniuk saját magukra, ha a varázslatokról van szó. Figyelmeztet arra is, hogy a varázslat beszerzésekor mindkét félnek tisztában kell lennie azzal, „milyen fajta mágiával dolgoznak”.

Nem minden (mágiát) gyakorló dolgozik ugyanúgy, és nem mindegyik varázslat tartja tiszteletben a szabad akaratot

– figyelmeztet Mia, hozzátéve, hogy a legfontosabb dolog, amit el kell kerülni, az az, hogy kikényszerítse a felhasználó az eredményt.

Csak fehér mágiával dolgozom, így a szabad akaratot mindig tiszteletben tartom. A szerelmet soha nem szabad irányítani vagy manipulálni. Ha valaki visszatér, annak azért kell lennie, mert az érzései valódiak, nem pedig azért, mert az energiáját legyőzték

– mondja.

Az erőszak a mágiában sem működik

Mia szerint az igazi mágia nem az irányításról szól, hanem az összhangról, az őszinteségről és arról, hogy hagyjuk a szerelmet oda áramlani, ahová tartozik, ahelyett, hogy ott tartanánk, ahol valójában nincs is helye. Mia elismeri, hogy a Valentin-nap „nagyon érzelmes” nap, és arra figyelmeztet, hogy ne „zaklassuk vagy üldözzük az eredményt”.

Koncentráljunk az önszeretet rituáléira, az energia édesítésére és a szív gyógyítására. Egy varázslatos bűbáj csodálatos lenne ebben a szerelmes időszakban

– mondja a People magazinnak.